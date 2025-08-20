Vox culpa al "bipartidismo pirómano" de los incendios y estudia acciones penales contra responsables políticos

Archivo - El jefe de la delegación de Vox en Bruselas y coordinador nacional jurídico de Vox, Jorge Buxadé, atiende a los medios a las puertas del Tribunal Supremo - VOX - Archivo

Presume de no haber firmado en 2024 un pacto para proteger la biodiversidad de los bosques: "Basura agendista"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación de Vox en Bruselas y coordinador nacional jurídico del partido, Jorge Buxadé, ha responsabilizado este miércoles al "bipartidismo pirómano" de la situación generada por los incendios forestales de este verano en España, al tiempo que ha acusado a PP y PSOE de aplicar durante cuatro décadas políticas vinculadas a una "agenda globalista" que, en su opinión, han favorecido la destrucción del territorio.

"España arde no solo como consecuencia de esos pirómanos que han sido ya detenidos por la Guardia Civil, sino porque tenemos un bipartidismo pirómano, que ha aprobado leyes, reglamentos y que está ejecutando unas políticas que han permitido y permiten la destrucción del territorio nacional", ha manifestado.

En este sentido, Buxadé ha mostrado a los periodistas un documento titulado 'Declaración ante el desafío del cambio climático', firmado en septiembre de 2024 por todos los partidos políticos en el Congreso, salvo Vox.

En dicho escrito, los grupos parlamentarios se comprometen, entre otros puntos, a velar por la conservación de los ecosistemas para "proteger la biodiversidad y cuidad el bienestar de la sociedad", a impulsar la eficiencia energética y las energías renovables, impulsar la economía circular, a realizar una "gestión inteligente" del agua, a impulsar estrategias para minimizar los impactos del cambio climático o a promover una mayor concienciación social sobre el mismo.

PONEN MÁS ROJO EN LAS MAPAS, ASEGURA

"Ese documento, que es basura agendista, globalista, un mandato, dicen, se comprometían a conservar los espacios naturales para proteger la biodiversidad. ¿Cómo lo hacen? Reduciendo las inversiones en los en los medios materiales y personales para la extinción de los incendios, obligando a las televisiones públicas y privadas a colorear cada vez más rojo el mapa de España para que se generen sensaciones, adoctrinando a los niños en los libros de texto con toda la propaganda sobre el cambio climático. Lo que están haciendo ellos precisamente es poner las condiciones para la destrucción y para que España arda. Son ellos los responsables", ha esgrimido Buxadé.

Asimismo, ha criticado que "mientras los españoles sufren", los partidos mayoritarios "lo único que hacen es pelearse por quién es competente, quién debe gestionar o cuánto dinero tiene que darse uno al otro".

Según el dirigente de Vox, ya hay una treintena de detenidos por piromanía y casi 190 causas judiciales abiertas por la Guardia Civil y Policía Nacional relacionadas con los incendios forestales de este verano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que la causa de los incendios es el cambio climático.

"TERRORISMO CLIMÁTICO"

"Esto es terrorismo climático, esto es generar miedo en la población. Lo vimos con la pandemia del coronavirus, con el apagón, con las riadas, lo vimos incluso con el volcán de La Palma", ha criticado.

Buxadé ha defendido que Vox no firmó ese documento porque no cree en esas políticas, sino en otras que pasan por un pastoreo libre para la ganadería extensiva en todas las zonas rurales, los trabajos de desbroce de campos, recogida de pastos y de leñas o la apertura de cortafuegos".

En su opinión, el país que se está quemando es la España despoblada, "es la España abandonada por el bipartidismo". "Ya no hay nadie para hacerlo porque los han echado de sus tierras a base de prohibiciones, de restricciones, de limitaciones, de permisos, de autorizaciones", ha denunciado.

Según ha dicho, sus equipos jurídicos ya trabajan en posibles acciones penales: "Como veamos un solo indicio que sepan todos los cargos del PP o PSOE que sean responsables, que por supuesto Vox va a iniciar todas las acciones penales para reducir las responsabilidades, no solo contra los pirómanos sino contra esos políticos que han facilitado y que teniendo el deber de cuidado, de vigilancia, de gestión y de protección de los españoles, se han dedicado a repartirse el dinero y los puestos".

Preguntado por si ya tienen indicios concretos contra algún cargo político que hayan actuado negligentemente en la catástrofe de los incendios, Buxadé ha respondido que el tema penal es "una cosa muy técnica y complicada porque hay que encajar en las palabras concretas del delito que contempla el Código Penal la conducta que haya hecho el político".

No obstante, sostiene que ha habido decisiones políticas "que han producido el riesgo de incendio o que han impedido las labores para paliar los incendios y eso es lo que estamos trabajando". "Cuando consigamos encajarlo, lo haremos --ha dicho--. En el momento en que nosotros lo identifiquemos, y tengamos la confianza de que esa querella va a ser admitida, no nos va a temblar el pulso".