Vox culpa al Gobierno de haber "soltado" al exdirigente de ETA Henri Parot por sus pactos con "la banda terrorista"

1115702.1.260.149.20260909195741 Archivo - El diputado nacional de VOX por Jaén y víctima del terrorismo, Francisco José Alcaraz. - VOX - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Jaén y víctima del terrorismo, Francisco José Alcaraz, ha culpado al Gobierno del tercer grado penitenciario que el Gobierno vasco ha concedido este miércoles al exdirigente de la banda terrorista ETA Henri Parot.

"A este asesino (...) no lo ha soltado la justicia, lo han soltado las políticas penitenciarias que pactó el Partido Socialista con la banda terrorista ETA", ha afirmado en un vídeo difundido este miércoles, en el que ha afirmado que las víctimas del terrorismo se encuentran "consternadas".

Alcaraz ha calificado el régimen de semilibertad de Parot como "una traición a vivos y a muertos" y ha acusado al Ejecutivo de depender "del partido que representa a la banda terrorista ETA, EH Bildu". Y ha insistido en que las víctimas no han tenido "memoria, ni dignidad, ni justicia con el Partido Socialista", sino "traición". "No solo las víctimas, sino también todos los españoles".

Por último, se ha referido a Parot como un "asesino" responsable de la muerte de "82 personas" y "condenado a 5.000 años de cárcel". El exdirigente de la banda terrorista fue condenado como responsable del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987 --entre otros-- que causó la muerte de once personas.

Entre los fallecidos en aquel atentado se encuentran el hermano de Alcaraz y sus dos sobrinas gemelas que entonces tenían tres años. En 1999 fundó la Asociación Verde Esperanza y en 2003 pasó a formar parte de la junta directiva de la AVT -Asociación de víctimas del terrorismo-- siendo su presidente desde 2004 hasta 2008. Después presidió la Plataforma Voces contra el Terrorismo.