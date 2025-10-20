Vox defiende que la Fundación Disenso es "esencial" y cree que debería recibir más dinero, a pesar de las pérdidas

Archivo - El presidente de Vox en Madrid, José Antonio Fuster, durante una rueda de prensa, en la sede VOX, a 14 de julio de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha sostenido este lunes que la labor del 'think tank' del partido, la Fundación Disenso, les resulta "esencial" y cree que debería recibir más financiación, a pesar de las pérdidas registradas en 2024.

Vox dona dinero a Disenso anualmente, según consta en sus cuentas. Según el informe correspondiente a 2024, el partido cedió dos millones de euros a la Fundación Disenso, que vertebra sus relaciones internacionales, en ese ejecicio. Se trata de medio millón menos que lo donado en 2023. Además, en lo que va de 2025 ya ha donado más de un millón al 'think tank'. Según 'El País', Disenso registró pérdidas en 2024: 373.861 euros, a pesar de que ha recibido cerca de once millones en los últimos cinco años.

En rueda de prensa en la sede nacional de Vox, Fúster ha defendido la labor de Disenso, que "da una batalla cultural de primer orden" y "ha forjado a fuego lento el liderazgo internacional". Y considera que tendría que recibir más financiación de Vox: "Ojalá pudiéramos dar 70 millones o 700", ha señalado. "Es una auténtica joya para nosotros", ha abundado.

Respecto a las pérdidas, ha indicado que "no son graves" y ha instado a revisar la financiación del resto de partidos, que sí las tienen y "luego las condonan por la puerta de atrás".

Fuentes de Vox alegan que Disenso ha tenido muchos gastos en 2024, con la organización de dos cumbres -una de Patriotas en febrero y el Viva Europa 25 en septiembre-- y la promoción internacional de Abascal. Así, las mismas fuentes aluden a la puesta en marcha de un "plan de contingencia" para la fundación, pero no han dado*más*detalles.