Vox desdeña la intención de Ortega Smith de llevar su expulsión a los tribunales: "Fantástico, que se ponga a la cola"

MADRID/ÁVILA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha minimizado este lunes la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) anunciada por Javier Ortega Smith contra la formación y la amenaza de este de llevar su expulsión ante los tribunales. "Fantástico, que se ponga a la cola de todas esas denuncias que estamos recibiendo desde hace mucho tiempo", ha dicho el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

El todavía portavoz en el Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes una denuncia ante la AEPD contra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox y contra su Comité de Garantías por "filtrar" a los medios de comunicación su expediente de expulsión, lo que ha vulnerado su confidencialidad.

Además, ha afirmado que su expulsión no es definitiva, habida cuenta de que aún quedan "dos recursos" que presentar y que han de resolverse: recurso de reposición y recurso de alzada ante el CEN. Si la resolución es la expulsión, Ortega Smith ha avanzado que "se verá obligado a acudir a los tribunales para defenderse".

En declaraciones a los medios desde la Sierra de Gredos (Ávila), Garriga ha señalado que le parece "fantástico" que Ortega Smith denuncie y le ha recomendado que "se ponga a la cola de todas esas denuncias que Vox recibe desde hace mucho tiempo".

"Unos han ido a la Fiscalía, otros han ido al Tribunal Supremo, otros han ido al Tribunal de Cuentas, y todas han acabado en la papelera, que es como acabarán todas las denuncias de aquellos que pretendan trasladar que Vox no es transparente, que Vox no es democrático, que Vox no cumple con el Tribunal de Cuentas"", ha añadido.

DEL PATRIOTISMO AL EGOÍSMO

El vicepresidente y secretario general de Vox ha arremetido contra Ortega Smith y contra el exlíder del partido en Murcia José Ángel Antelo, a los que ve "preocupados por criticar a la formación política que hace cuatro días era muy buena, muy democrática, y que tenía unos reglamentos (...) que incluso algunos habían redactado de su puño y letra". "Se observa el mismo patrón de que aquellos que hablaban mucho de patriotismo han abandonado el patriotismo para envolverse en el egoísmo", ha añadido.

Por otro lado, ha rechazado la posibilidad de celebrar un congreso extraordinario para abordar la democracia interna en Vox como ha pedido el exdirigente Iván Espinosa de los Monteros. "Se celebrará cuando toque", ha asegurado Garriga, que ha hecho hincapié en que hay otros órganos de debate en Vox, como el CEN, el Comité de Acción Política (CAP) o el Comité Consultivo.

Precisamente este lunes se han reunido en la Sierra de Gredos el CEN, el CAP, portavoces regionales y portavoces sectoriales y "han debatido de todo", según el secretario general de Vox. Además, ha asegurado que su puerta está abierta las 24 horas del día para atender a afiliados.

OTRAS RESOLUCIONES "IDÉNTICAS"

De su lado, el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, también ha desdeñado las denuncias adelantadas por Ortega Smith. "¿Pero qué denuncias? Está todo más claro que el agua, está todo puesto sobre el papel", ha continuado. En esta línea, ha recordado que Ortega Smith no es la única persona expulsada de Vox y, por lo tanto, el Comité de Garantías ha dictado resoluciones "idénticas".

Por último, ha cargado contra el aún portavoz en el Consistorio madrileño y contra Antelo. "Hay personas que no quieren seguir la línea de la dirección (...) y hay partidos que toleran estrategias paralelas y hay partidos que no", ha dicho, y ha circunscrito la situación a "un drama personal" y "un tema sentimental" que, sin embargo, "tiene que acabar ya".