Vox dice que los informes sobre Ceuta demuestran la "mentira criminal" y la "traición" de Sánchez

1115713.1.260.149.20260909202010 La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, considera que los informes sobre Ceuta desclasificados por el Gobierno evidencian que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cumplió con su obligación al alertar al Gobierno de una posible entrada masiva en la ciudad autónoma y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha incurrido en una "mentira criminal" y merece ser juzgado por "traición".

En declaraciones en el Congreso, la dirigente de Vox ha hecho hincapié en que la información conocida este martes deja claro que el Gobierno no ha hecho más que "mentir" sobre todo lo relacionado con esta crisis, al haber mantenido que no recibió avisos sobre la posibilidad de que ocurriera lo que aconteció los días 30 y 31 de julio en Ceuta.

"Esta mentira es una mentira criminal y es un acto de traición", ha dicho, emplazando a todos los diputados a "responder" apoyando la activación del artículo 102 de la Constitución para que la Sala de lo Penal del Supremo "juzgue a los miembros del Gobierno por traición".

Desde su punto de vista, todos los implicados deben "asumir su responsabilidad penal por saber lo que iba a ocurrir" sin haber hecho "absolutamente nada para evitarlo" y, encima, colaborando "con el invasor Marruecos".