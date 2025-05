Vox exige a Feijóo que "no convoque actos de partido", "deje de estafar" y presente una moción de censura

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha tildado este jueves de "acto de partido" la manifestación anunciada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra la presunta corrupción que afecta al Gobierno y al PSOE, que "deje de estafar" a los españoles y, en su lugar, presente una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Así lo ha hecho en una rueda de prensa convocada tras las últimas informaciones sobre los presuntos casos de corrupción que afectarían al entorno del jefe del Ejecutivo, al que ha llamado "autócrata" y "capo" del "Gobierno criminal", y donde ha aprovechado para responder al líder de la oposición. Feijóo ha convocado una protesta para el próximo 8 de junio y ha retado a los socios parlamentarios habituales del Gobierno a presentar una moción de censura, para la que él ha mostrado su "disposición".

"Los españoles no necesitan ahora manifestaciones y no necesitan actos de partido, que es en lo que la quiere convertir Feijóo", ha criticado Garriga. A renglón seguido le ha exigido presentar una moción de censura para que "de una vez por todas plantee la alternativa política, no siga en la senda de la estafa y rompa los pactos que mantiene con el PSOE".

