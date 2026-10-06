Vox insiste en sus "reservas" sobre el voto por correo: "Sánchez ya hizo un pucherazo en las primarias del PSOE"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha insistido este martes en las acusaciones de fraude en las elecciones del 29 de noviembre mediante el voto por correo, y las ha justificado con "experiencias previas" en algunas localidades y que el presidente, Pedro Sánchez, ya "hizo un pucherazo" en las primarias del PSOE.

"Es evidente que tenemos todas las reservas posibles, pero no nos asiste la inventiva cuando hablamos del voto por correo, nos asiste la experiencia", ha indicado la portavoz parlamentaria en rueda de prensa en el Congreso, y ha apuntado a las presuntas tramas de compra de voto por correo en Albaida del Aljarafe (Sevilla) y Melilla. Además, ha aludido al "pucherazo" de Sánchez en las primarias del PSOE de 2017.

Así las cosas, la portavoz parlamentaria considera que Vox tiene que advertir "de estos precedentes" y ha vuelto a animar a los electores a "hacer un esfuerzo" y "votar presencialmente", como ya hizo el lunes el líder de Vox, Santiago Abascal.

LA 'LEY DE NIETOS'

En esta línea, ha mencionado las nacionalizaciones derivadas de la 'ley de nietos', que Vox considera un intento de alterar el censo electoral, como también las regularizaciones de inmigrantes. "Tenemos que tener todas las reservas posibles, porque el Gobierno y Sánchez pueden hacer cualquier cosa que esté a su alcance para permanecer en el poder, tenemos experiencias que nos dan razones para pensar que el Ejecutivo puede hacer cualquier artimaña", ha esgrimido.

Los de Santiago Abascal ya solicitaron el lunes a la Junta Electoral Central (JEC) que cumpla con el auto del Tribunal Supremo (TS) que suspendió cautelarmente el derecho al voto exterior de los nacionalizados en virtud de la llamada 'ley de nietos' y no les incluya en el censo para las elecciones y al Alto Tribunal que tome medidas para "garantizar" que la suspensión cautelar del voto de extranjeros nacionalizados se aplique.

Rodríguez de Millán ha admitido que los pronunciamientos judiciales "irán más lentos" ahora, pero en cualquier caso se ha congratulado por que Vox "ha dado todos los pasos para garantizar la transparencia de las próximas elecciones".

LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD

La portavoz parlamentaria ha insistido en que las elecciones del 29 de noviembre pueden ser "la última oportunidad" de España para "librarse" de Sánchez, un "presidente sin escrúpulos", y del "chantaje de las minorías antiespañolas". Ha incidido en que, si Sánchez puede armar una nueva mayoría, "posiblemente España no aguante cuatro años más tal y como la conocemos".

"Llevamos ocho años de un Gobierno que se ha encargado de anestesiar todos los resortes del Estado y todas las instituciones que podían garantizar su neutralidad, que ha utilizado las instituciones para su propio beneficio", ha justificado.

Por ello, ha pedido elecciones "libres, limpias y sin violencia" y que el bloque de la derecha no dé las elecciones "por ganadas", como ocurrió en los comicios de 2023. Después, en una entrevista concedida a 'El Programa de AR' en Telecinco, Rodríguez de Millán ha asegurado que es "una irresponsabilidad y una temeridad" adelantar escenarios, "cuando no es seguro que Sánchez abandone La Moncloa".