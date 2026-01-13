Vox insta a Albares a pedir perdón por "complicidad" con la "narcodictadura" de Venezuela

Archivo - La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha exigido este martes al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, explicaciones sobre la "complicidad" del Gobierno con la "narcodictadura" venezolana y el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la liberación de presos políticos.

Así lo ha hecho la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, antes de que Albares acuda este jueves al Pleno para dar cuenta sobre la posición de España sobre Venezuela, tras la intervención militar de Estados Unidos en Caracas que se saldó con la detención de Nicolás Maduro.

En rueda de prensa desde la Cámara Baja, Rodríguez de Millán ha asegurado que España ya conoce la posición del PSOE respecto a Maduro: "complicidad y blanqueamiento de un régimen tiránico de la mano del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo", ha resumido. Cree así que el titular de Exteriores tendrá que dar cuenta sobre la "corrupción que rodea a estos regímenes".

Respecto a Zapatero, ha dicho que es "el mejor aliado" de Caracas y ha exigido explicaciones sobre su "complicidad" para "retener presos políticos" porque "no ha sido el libertador de nadie, más bien ha sido el carcelero de la tiranía".

CREE QUE ALBARES DEBE PEDIR PERDÓN

"Si Albares no viene aquí a pedir perdón por la complicidad no sabemos muy bien a qué viene, tiene muchas explicaciones que dar aquí y en sede judicial", ha agregado la portavoz parlamentaria de Vox.

Rodríguez de Millán ha expresado su deseo de que, "con la caída de Maduro, caigan todos los responsables del régimen, que paguen por ello y que se devuelva la soberanía al pueblo venezolano con una transición a una democracia plena y duradera".

Además, ha advertido de que el Gobierno quiere exportar "el modelo ideológico" de algunos países latinoamericanos, como Venezuela. "Quieren convertir a España en la Venezuela de Europa, España va camino de eso", ha insistido.