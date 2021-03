Vox lamenta que se prohíban las marchas del 8M porque defiende el derecho de manifestación, aunque no iría

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha explicado este jueves que no comparte la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir todas las marchas previstas para el próximo 8M con motivo de la celebración del Día de la Mujer, ya que su partido el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse "por cualquier motivo".

En rueda de prensa en el Congreso, Espinosa de los Monteros ha manifestado su deseo de que los políticos "dejaran de trasladar a los españoles la resolución de los problemas" y fueran capaces de atajar el avance de la epidemia, para permitir con ello las manifestaciones "de uno u otro signo".

"No acudiríamos, pero nos parece bien que la gente se manifieste", ha insistido no sin apuntar que "no es de las cosas" que más preocupan a Vox en la actualidad, pero subrayando su respeto al derecho de manifestación de los ciudadanos.

La decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid afecta a todas las convocatorias de manifestaciones y concentraciones previstas para el domingo 7 y el lunes 8 de marzo de 2021 en la región. Según ha explicado, ha tomado la decisión por motivos de salud pública, teniendo en cuenta que la Comunidad es una de las zonas con mayor incidencia del Covid-19.