El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, interviene durante un acto público de campaña, en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha lanzado un videojuego para explicar sus propuestas electorales de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre bajo el nombre 'El reto del sentido común', y en el que incluye varios "minijuegos" repartidos por el mapa de España.

"Cada uno de ellos está relacionado con una medida que hoy, tras ocho años de gobierno de Sánchez, preocupa enormemente a los españoles", han explicado este miércoles desde la formación, que busca "ampliar el alcance de sus propuestas programáticas y las soluciones que tiene para España".

Estas partidas permiten aterrizar "un punto del programa" en el "escenario" que "más sufre" el problema que dicha medida trata de solventar. "Las soluciones de Vox para la inseguridad en las calles se juegan en la provincia de Barcelona, a la que se asigna el minijuego Rambla Segura, que consiste en recuperar los objetos robados por los carteristas a sus dueños".

Previamente a cada experiencia aparecen "un panel que expone el punto del programa -en este caso "más medios para nuestros agentes"", así "el usuario tiene libertad para moverse a través del mapa de España e ir descubriendo qué propone Vox en cada una de las regiones".

Un mapa interactivo con 13 paradas por todo el país que incluyen Ceuta y Melilla y las medidas sobre "fronteras" y "soberanía".

CONTENIDO "COMPROMETIDO" DE PEDRO SÁNCHEZ

Por otro lado, el videojuego también contiene una " simulación satírica del interior del teléfono móvil de Pedro Sánchez", presidente del Gobierno, en la que se "descubren supuestas fotografías" del jefe del Ejecutivo "junto a [José Luis] Ábalos o Leire Díez" y "mensajes sobre los pactos con Bildu".

Este videojuego podrá utilizarse "en móvil" y "ordenador", según ha explicado la formación, que "no guardará datos de los usuarios para ningún fin político ni electoral".