Vox no retirará la foto de la Gran Vía modificada con féretros: "Es importante conocer la realidad"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha decidido no retirar de sus redes sociales la fotografía en la que se ve la Gran Vía llena de féretros con la bandera de España porque considera que, pese al dolor de las familias, es importante "conocer la realidad" y denunciar que el Gobierno está "ocultando el número de muertos" por coronavirus.

El fotógrafo Ignacio Pereira es el autor de la imagen en la que se aprecia la Gran Vía vacía de gente. Vox difundió este lunes a través de su cuenta de Twitter un montaje de esa fotografía, en la que la céntrica calle madrileña está llena de ataúdes cubiertos con la bandera de España.

Pereira ha dirigido un escrito por medio de su abogado a la secretaria del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, y al vicesecretario de Comunicación de esta formación política, Manuel Mariscal, instándoles a cesar en el uso en las redes sociales del partido de esta fotografía y ha avisado de que, de no hacerlo en cinco días, considerarán la posibilidad de proceder contra el partido en los tribunales.

Olona ha asegurado sin embargo este martes que no retirarán la imagen, ya que defiende que Vox no ha manipulado ninguna fotografía, sino que se ha limitado a difundir una imagen realizada "por un tercero".

La diputada por Granada ha insistido así en que Vox no es autor del montaje, sino que se ha limitado a compartir la imagen, y por tanto no se les puede achacar ninguna actividad delictiva y el fotógrafo tendrá que llevar a cabo acciones penales "con quien haya manipulado". "Nosotros como partido no manipulamos ninguna fotografía", ha subrayado.

En cualquier caso, cree lo importante es "el mensaje" de la fotografía: "Denunciar la manipulación por Ejecutivo de la tragedia en la que está ocultando el número de muertos por la Covid". Esta cree que es la razón por la que no se publican fotografías de los fallecidos.

"Nosotros lo que hacemos difundiendo esta imagen es reivindicar que queremos conocer la verdad porque los españoles no merecen un Gobierno que les mienta", ha ahondado insistiendo en la necesidad de denunciar que la "ocultación de información y falta de transparencia" del Gobierno de Pedro Sánchez.