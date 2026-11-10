Vox pedirá aclaraciones al Supremo por rechazar suspender el voto a hijos de nacionalizados por la 'ley de nietos'

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). - Rafael Martín - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado este martes que su formación estudiará la resolución del Tribunal Supremo que rechaza la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos' y le plantearán "aclaraciones".

La resolución del Alto Tribunal a las peticiones de Vox e Iustitia Europea implica que los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos' podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En una entrevista concedida a 'Herrera en Cope', recogida por Europa Press, el presidente de Vox, que ha insistido en que la 'ley de nietos' es "una trampa" del Gobierno de Pedro Sánchez para adulterar el resultado electoral, ha explicado que el Alto Tribunal "da la razón" a Vox "en el fondo", pero que reconoce que "la Administración no tiene la capacidad material de eliminar del censo a los hijos de los nietos".

"Nosotros pensamos que no es tan difícil, porque realmente sólo cumplían con los requisitos 900 personas, por lo tanto, sólo los hijos de esos 900 deberían poder votar", discrepa. "Lo vamos a estudiar y plantearemos algún tipo de aclaración", ha concluido.