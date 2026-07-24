Vox pide a la Comisión de Venecia que se pronuncie sobre las nacionalizaciones derivadas de la 'ley de nietos'

Archivo - El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé. - VOX - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha dirigido este viernes un escrito a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del Consejo de Europa, conocida como Comisión de Venecia, para que se pronuncie sobre las nacionalizaciones derivadas de la 'ley de nietos', que los de Santiago Abascal consideran un "fraude censal" que tiene el objetivo de "alterar" las elecciones.

En el escrito, Vox denuncia que la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos', ha abierto la puerta a la nacionalidad española a "cientos de miles de personas" sin exigirles un vínculo "real" con nuestro país.

Los de Abascal ponen el foco en que las nacionalizaciones "han disparado sin control" el número de españoles que votan en el extranjero y, a su juicio, se pone en riesgo "la fiabilidad del censo electoral, la igualdad de voto entre provicnias y la transparencia de todo el proceso".

Por ello, Vox reclama a la Comisión de Venecia un dictamen país, un informe jurídico y técnico no vinculante, sobre si España respeta las reglas mínicas que garantizan unas elecciones limpias y fiables, y que ese examen se traslade también a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

"Que un organismo independiente diga alto y claro lo que todos sospechamos: que este Gobierno está manipulando las reglas del juego democrático para perpetuarse", ha señalado el líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé.

Esta acción se enmarca en la ofensiva de Vox contra la 'ley de nietos'. Entre otras, han denunciado la disposición de la Ley de Memoria Democrática ante la Comisión Europea, han enviado una carta a los eurodiputados en la que detallan los "riesgos" del proceso, han pedido ante la Secretaría de Estado de Justicia impugnar la instrucción ministerial dictada en 2022 que amplía el acceso a la nacionalidad más allá de lo previsto en la Ley de Memoria Democrática, al abrir la puerta a los descendientes de emigrados por motivos económicos y no sólo políticos.

Además, han reclamado auditar y suspender las inscripciones "masivas" en el CERA y que no se permita el voto por correo desde el extranjero "sin garantías de identidad y custodia".

Vox ha creado un grupo de trabajo integrado por la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís; el líder de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé; el director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías; y el vicesecretario de Acción Política, Ignacio de Hoces.