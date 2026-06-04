Vox pide la comparecencia en el Senado de Marlaska, la directora de la Guardia Civil y el DAO de la Policía

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión plenaria en el Senado, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado en el Senado las solicitudes de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, el teniente general Manuel Llamas, tras el último informe de la Guardia Civil por el 'caso Leire Díez'.

Así consta en las solicitudes de comparecencia registradas por la formación de Santiago Abascal en la Cámara Alta, a las que ha tenido acceso Europa Press, después de que la UCO señalara este miércoles en un informe remitido a la Audiencia Nacional que Díez habría mantenido distintas reuniones con González y habría impulsado actuaciones para promover una investigación interna contra la propia UCO.

Según los investigadores, la exmilitante socialista aseguró tener acceso a "los de arriba" del Gobierno, en el marco de gestiones relacionadas con investigaciones que afectaban al entorno del PSOE y del Ejecutivo.

En este sentido, los de Abascal buscan forzar al PP a utilizar su mayoría absoluta en el Senado para que los responsables de Interior den explicaciones sobre las presiones que, según denuncian, "habrían sufrido mandos y agentes de la unidad encargada de investigar los supuestos casos de corrupción en torno al Ejecutivo, así como sobre las medidas que se adoptarán para evitar cualquier interferencia política en las pesquisas judiciales".

En concreto, Vox reclama la presencia de Marlaska para informar sobre las actuaciones de su departamento ante estas supuestas "presiones". Asimismo, solicita la comparecencia de González para explicar su relación con Díez y la de Llamas por su presunta implicación en las actuaciones dirigidas contra miembros de la UCO.

Por otro lado, la formación ha registrado una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno para conocer si tiene constancia de presiones a agentes de la UCO en investigaciones que afecten al Ejecutivo, al PSOE o al entorno familiar del presidente; o si el Ministerio del Interior ha abierto alguna investigación interna sobre posibles interferencias en causas judicializadas; entre otras.