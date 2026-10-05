Vox pide a la JEC que no incluya en el censo electoral a los nacionalizados gracias a la 'ley de nietos'

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa, en la sede del Vox, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). Abascal ha reaccionado al anuncio de Sánchez de adelantar las elecciones generales al próximo 29 de noviembre. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reclamado este lunes a la Junta Electoral Central (JEC) que cumpla con el auto del Tribunal Supremo (TS) que suspendió cautelarmente el derecho al voto exterior de los nacionalizados en virtud de la llamada 'ley de nietos' y no les incluya en el censo para las elecciones del 29 de noviembre.

En un escrito, Vox alega que el auto del Alto Tribunal está vigente y, por tanto, el procedimiento de inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que optaron a la nacionalidad española al amparo de la 'ley de nietos' se encuentra suspendido.

"Vigente el auto, el censo electoral utilizable el 29 de noviembre no puede incluir con derecho efectivo de voto a quienes fueron incorporados mediante la presunción de exilio cuestionada, aunque formalmente constasen inscritos en el CERA a 1 de agosto", explica Vox.

Los de Santiago Abascal han pedido a la JEC conocer cuántas personas hay inscritas en el CERA, con "estricto cumplimiento del auto del Tribunal Supremo", y particularmente saber la fecha legal del cierre del censo, la fecha de extracción de la cifra y la fecha de emisión de la respuesta.

DATOS CON DESGLOSE POR PROVINCIA

Además, pide conocer si la cifra corresponde al cierre inicial o incorpora ya las rectificaciones censales procedentes para esta elección; el desglose por provincia de inscripción electoral y país de residencia; y la cuantificación exacta y el listado anonimizado de todas las personas inscritas en el CERA que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la 'ley de nietos'.

Asimismo, ha reclamado la certificación de la efectiva suspensión de los derechos electorales de forma fehaciente a los indicados por el auto del TS, y en su defecto, a todos los inscritos en el CERA por mor de la 'ley de nietos', "que podrán, individualmente, ejercer su derecho de rectificación del censo en los términos previstos en la LOREG", matiza Vox.

Por último, pide que se justifique la asignación de los electores a cada circunscripción en la que se realice con la indicación de los criterios utilizados.