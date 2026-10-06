Vox pide al juez del 'caso Leire' investigar si se propuso asesinar a la jueza que investigó al hermano de Sánchez

Archivo - La jueza Beatriz Biedma - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del 'caso Leire Díez', que investigue si hubo una "proposición de asesinato" a la jueza de Extremadura Beatriz Biedma, encargada de la investigación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Además, ha reclamado la declaración testifical de Sánchez, su hermano y el exdirigente del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo para esclarecer lo ocurrido.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el partido de Santiago Abascal, que ejerce la acusación popular en el caso, amplía la querella interpuesta contra la exmilitante socialista Leire Díez, el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, "añadiendo el delito de proposición para el delito de homicidio o asesinato".

El pasado mes de septiembre, Vox presentó una querella contra Díez, Sáenz de Tejada y Teijelo, a quienes acusó de haber llevado a cabo una estrategia "con la finalidad de apartar" de la instrucción a Biedma. La magistrada testificará este jueves ante Pedraz, que aceptó su personación como perjudicada en la causa.

Vox señaló que a finales de 2024 Sáenz de Tejada se reunió con un intermediario del narcotraficante conocido como 'El Gitano' para decirle que había que "darle un sustillo" a Biedma.

Y aseveró que, meses más tarde, el exjuez se habría puesto en contacto con otro grupo narcotraficante del clan conocido como 'los Rochos' para trasladarles que si actuaban contra Biedma, la Fiscalía archivaría las causas que pesaban contra sus miembros, pero el clan habría rechazado la propuesta por desconfianza.

"INTIMIDAR A UNA MAGISTRADA" PARA "APARTARLA DE LA INSTRUCCIÓN"

El partido de Abascal indicó que la finalidad de estas actuaciones era "coaccionar o intimidar a una magistrada" para "lograr su apartamiento de la instrucción", o "condicionar, entorpecer o alterar el normal desarrollo" de la causa contra el hermano de Sánchez, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

Vox acusa a Díez, Teijelo y Sáenz de Tejada de presuntos delitos de atentado contra la autoridad judicial, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

Ahora, en la ampliación de la querella, la formación señala que Díez, Teijelo y Sáenz de Tejada actuaron "de forma concertada para obtener un beneficio que excedía su propio ámbito personal" y que estaba dirigido "a personas vinculadas con el PSOE y, de forma personal, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", en alusión a David Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo.

El partido recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que plasma la declaración ante los investigadores de Cintia Rocho, "a quien se atribuye el liderazgo del clan de Los Rochos".

SÁENZ DE TEJADA HABRÍA CONTACTADO CON EL CLAN

"La declaración se prolongó durante unas cuatro horas y en ella habría señalado a Luis José Sáenz de Tejada como la persona que contactó con ella y le facilitó información personal sobre la magistrada", según Vox.

A raíz de estas nuevas informaciones, la formación política pide ampliar la declaración testifical de Cintia Rocho y solicita la identificación de una segunda persona que, "presentándose como abogado, participó en el contacto con el clan", de acuerdo a noticias publicadas en prensa.

También reclama que la UCO remita las grabaciones de las presuntas conversaciones entre el clan y los miembros de la supuesta trama, así como sus informes sobre el canal de Youtube en el que Sáenz de Tejada habría acosado a Biedma y la imagen de la libreta de Leire Díez con una anotación supuestamente vinculada a estos hechos.