Vox pide al juez que retire el pasaporte a Zapatero por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas tras su imputación

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero interviene durante la apertura del 15 Congreso del PSC, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 15 de marzo de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' que retire el pasaporte al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación, al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Así lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la formación que dirige Santiago Abascal reclama al juez instructor de la causa, José Luis Calama, que adopte esas medidas cautelares, a las que añade que se obligue al exlíder socialista a firmar periódicamente en sede judicial.

El partido liderado por Santiago Abascal entiende necesarias esas medidas "durante la sustanciación de las diligencias de investigación actualmente en curso, por apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas".

Y las ve "justificadas" porque los hechos investigados "implican una pluralidad de intervinientes con vínculos políticos y económicos de alto nivel", así como "un riesgo fundado de que las comunicaciones entre ellos puedan dirigirse a la concertación de versiones exculpatorias, la ocultación de pruebas o la destrucción de evidencias".

El juez Calama, que ha citado a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio, considera al expresidente del Gobierno como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".