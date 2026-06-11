Vox pone el foco en la inmigración y la sobrerregulación de cara a las negociaciones para la investidura de Moreno

Archivo - El diputado de Vox José María Figaredo interviene durante una sesión plenaria en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Economía de Vox, José María Figaredo, ha trasladado que "los puntos fuertes" de la negociación con el PP en Andalucía para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta van a ser la inmigración y la sobrerregulación.

En una entrevista en '24 Horas de RNE', recogida por Europa Press, Figaredo ha evitado avanzar detalles de la negociación, si bien ha dejado patente que para Vox en Andalucía "los principales problemas que afectan a la región están directamente relacionados con la inmigración, con la sobreregulación al campo y con la sobreregulación en general".

"Siendo esos los principales problemas, es evidente que pueden imaginarse ustedes que serán también los principales puntos fuertes de esta negociación", ha añadido.

Preguntado por las relaciones con el PP-A o la composición de la Mesa del Parlamento, donde Vox no ha conseguido representación, Figaredo ha respondido que "no podemos agarrarnos a cuitas personales y discusiones personales": "Nuestro objetivo es mejorar la vida de los andaluces".

El dirigente de Vox, que ha recordado que aún no existe ningún acuerdo, ha insistido que "el objetivo no está en tener una silla o dos sillas".

"Cuando haya un acuerdo, ese acuerdo estará destinado a cambiar la vida y cambiar las cosas que están generando zozobra en Andalucía", ha continuado Figaredo, que no obstante ha apostado por acceder a consejerías como la de Desregulación en Aragón.

"Lógicamente en las negociaciones se quiere posición de poder. Sin posiciones de poder, no hay manera posible de cambiar las cosas", ha añadido Figaredo, al tiempo que ha reconocido que en Vox son "conscientes de los votos que tenemos". "Pero en consonancia queremos que tengan un impacto en el Gobierno", ha zanjado.