Vox, sobre el PP: "Nos copian, no saber defender sus principios, dan bandazos y sólo obedecen a las encuestas"

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha acusado este martes al PP de "copiar" a su formación, "no saber defender sus principios, dar bandazos y solo obedecer a lo que dicen las encuestas".

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria se ha referido al acto del domingo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Ciudad Real para presentar medidas para proteger al campo, una de las banderas de Vox. Además, ha mencionado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, avisó el lunes de que "lo peor de Pedro Sánchez está por llegar", una advertencia que Vox hace desde hace tiempo.

"Ahora andan copiando a Vox, el otro día Feijóo con el campo, pero, ¿quién ha impulsado la Agenda Verde, la Agenda 2030, quién iba con el pin de la Agenda 2030 a todos los eventos de la Cumbre del Clima?", se ha preguntado Rodríguez de Millán. "El PP tiene muchos asesores como para andar copiando a Vox", ha agregado en referencia a Almeida.

"LA NADA"

En esta línea, ha asegurado que el PP "es la nada". "Si por el PP fuera, seguiríamos 20 años más, el plan del PSOE es perpetuarse y el del PP turnarse, necesitan al PSOE para turnarse", ha continuado, y ha advertido de que "el movimiento se demuestra andando", pero "todo el mundo conoce la trayectoria de unos y otros".

"El PP no ha sabido defender sus principios fundacionales, da bandazos y sólo obedece a lo que dicen las encuestas", ha cargado. "Si la alternativa (al Gobierno de Pedro Sánchez) se frustra, será por el PP", ha avisado. El líder de Vox, Santiago Abascal, ya anticipó el domingo un pacto de gobierno PP-PSOE para dejar fuera a su formación de un hipotético ejecutivo de coalición con los 'populares'.