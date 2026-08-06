Vox propone que el Congreso pida echar a Marruecos de la organización del Mundial de 2030 y que la final sea en España

1109366.1.260.149.20260806123342 Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Voz ha registrado una iniciativa en el Congreso pidiendo que se expulse a Marruecos de la organización del Mundial de Fútbol de 2023 que comparte con España y Portugal y que se garantice que la final del campeonato se realice en territorio nacional y no en el país magrebí.

Tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta, también Sumar y Podemos se han mostrado contrarios a la participación de Marruecos en el comité organizador, al que fue invitado por España y Portugal, promotores originales de la candidatura.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, Vox sostiene que "los gravísimos acontecimientos registrados en Ceuta los días 30 y 31 de julio han quebrado por completo los presupuestos de confianza y cooperación sobre los que necesariamente descansa una candidatura compartida".

NO ES UN SOCIO LEAL Y NO GARANTIZA LA SEGURIDAD

A su juicio, el país magrebí ha demostrado que "no es un socio leal, ni para organizar un evento deportivo de esta magnitud ni para ninguna cuestión de vecindad" y ha puesto de manifiesto sus "profundas carencias estructurales" que hacen cuestionar su capacidad para garantizar las condiciones de seguridad necesarias que exige la celebración de un evento que congrega a millones de aficionados.

"El Gobierno debe oponerse a cualquier decisión que relegue el protagonismo de España o sitúe la final de la Copa Mundial de 2030 fuera de nuestro país", reclama Vox, que considera que ceder ante las demandas de Marruecos para acoger la final de un acontecimiento tan relevante supondría "una humillación deliberada que debe ser evitada con toda energía".

En el texto, que se votará en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, se insta al Gobierno a "exigir la revisión ante la FIFA de la participación de Marruecos como país coorganizador de la Copa Mundial de 2030 instando a su exclusión", y a "oponerse a cualquier decisión que relegue el protagonismo de España en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2030 y, en particular, a que la final del campeonato se dispute fuera de nuestra nación".

Por último, se emplaza al Gobierno de coalición a exigir ante la FIFA que "todas las decisiones relativas a la organización del Mundial de 2030 se adopten con plena transparencia y objetividad, atendiendo a las legítimas reivindicaciones de España".