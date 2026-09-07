Vox se querella contra Sánchez y Marlaska por los delitos de prevaricación y colaboración con el terrorismo en Ceuta

Archivo - Jorge Buxadé, durante una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox. Archivo. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador jurídico de Vox y líder de la delegación en Bruselas, Jorge Buxadé, ha anunciado este lunes que la formación presentará una querella contra el presidente, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los delitos de prevaricación, colaboración con el terrorismo, omisión del deber de socorro y lesiones por la gestión de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio.

En rueda de prensa, Buxadé ha detallado que el Comité de Acción Política (CAP) de Vox ha autorizado la presentación de esta querella en su reunión de este lunes, pero no ha concretado cuándo se presentará. Además, ha señalado que también se dirigirá contra la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

Además, el coordinador jurídico de Vox ha insistido en la propuesta de activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez y otros miembros del Ejecutivo por traición. Vox no puede hacerlo en solitario porque tiene 32 diputados y son necesarios 88. "Queda pendiente que 56 diputados se sumen a la acción verdadera que tiene que llevarse a cabo", ha indicado.

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