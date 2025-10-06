Vox se querellará contra Zapatero al ver ya "pruebas evidentes" de que intentó frenar detenciones de ETA en el Faisán

Archivo - El portavoz nacional de VOX y presidente de VOX Madrid, José Antonio Fúster, ofrece una rueda de prensa, en la sede nacional de VOX, a 13 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado este lunes que se querellará contra el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al considerar que existen ya "pruebas evidentes" de que en 2006, en pleno alto el fuego de ETA, dio un chivatazo a la banda terrorista para frenar las detenciones del 'caso Faisán'.

En rueda de prensa, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha justificado esta nueva querella después de haberse conocido, "ya con actas", que ordenó el 'chivatazo' a ETA en el bar Faisán para impedir la detención de 13 miembros de la red de extorsión de la organización terrorista.

"¿Que Zapatero es un ser indigno? Pues lo saben todos los que han tenido que escapar de la dictadura de su amigo y socio Nicolás Maduro (presidente de Venezuela) --ha planteado--. "¿Que es un indeseable?. Pues ya lo sabíamos todos desde aquella vez en que llamó hombre de paz al terrorista Arnaldo Otegi".

Ahora, ha continuado Fúster, sólo queda saber si, "como siempre ha pensado" Vox, el expresidente socialista también es un "delincuente", una cuestión que en último extremo deberán dilucidar los tribunales.

En todo caso, ha insistido en que ya existen "pruebas evidentes", y no "intuiciones", y que ésa es la razón que lleva al partido que capitanea Santiago Abascal a presentar una querella. "Cada acta que tenemos o que nos llega y, si vemos que hay materia para emprender alguna acción jurídica, ahí vamos con todo", ha apostillado.