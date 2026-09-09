Vox reclama que Marlaska y Albares expliquen en el Congreso la "ocupación" marroquí de una zona del Tarajal ceutí

Archivo - Una patrulla del Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescata a un migrante avistado frente a la playa del Tarajal, a 2 de enero de 2026, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha pedido este miércoles la comparecencia de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en sus respectivas comisiones del Congreso para que den cuenta de las decisiones y acciones diplomáticas del Gobierno ante lo que considera la "ocupación" por parte de Marruecos de la zona contigua a la playa del Tarajal, en Ceuta, de uso informalmente neutral pero de soberanía española.

La iniciativa parte de una información publicada este miércoles por 'ABC', según la cual Marruecos construyó tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta una nueva puerta en la zona fronteriza española del Tarajal que le permite controlar el flujo de entradas y salidas de la ciudad autónoma. Pero la instaló en un lugar que, según denuncias fuentes policiales, pertenece a soberanía española.

La cuestión ha salido relucir este miércoles durante la interpelación de Vox a Marlaska en el Pleno del Congreso por la crisis de Ceuta. El diputado Ignacio Gil Lázaro reprochó al ministro la supuesta apropiación marroquí de este terreno en el Tarajal "dentro de la parte española".

El parlamentario ha señalado que esta instalación tiene "el único fin de evitar cualquier tipo de devolución o expulsión", por lo que ha preguntado al titular de Interior cómo podía seguir hablando de colaboración con Marruecos en esas circunstancias.

Marlaska ha rechazado esta versión y ha asegurado que Marruecos había colocado la puerta en "terreno marroquí", añadiendo que "sigue abierta la puerta en el Tarajal que separa tanto España de Marruecos". Además, ha apuntado que Rabat continúa permitiendo las salidas voluntarias de quienes entraron irregularmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio, por lo que ha defendido su "colaboración y cooperación".