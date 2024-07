Vox replica a Feijóo que "los chantajes" se los impone el PSOE y el PP "traga", tras la ruptura de los gobiernos

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha replicado este viernes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "los chantajes" se los impone el PSOE, mientras que el PP "traga", después de la ruptura de los gobiernos de coalición en cinco comunidades autónomas.

Así lo ha hecho la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, después de que el presidente 'popular' haya tildado de "chantaje" la advertencia de los de Santiago Abascal de romper las coaliciones si los 'populares' aceptaban el reparto de menores migrantes no acompañados. "A mí no me va a imponer chantajes nadie", ha dicho Feijóo en rueda de prensa.

"Los chantajes ya se los impusieron desde el PSOE. Y han tragado", ha escrito Pepa Rodríguez de Millán en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

La portavoz parlamentaria ha arremetido contra los 'populares' por "incumplir los acuerdos con Vox que le han permitido gobernar en varias regiones mientras se repartía las instituciones y los jueces (en alusión a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" para después decir que "el que rescata a Sánchez es Vox".