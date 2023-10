Vox resta importancia a la salida de un diputado crítico en Baleares y lo achaca a la normal evolución del partido

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha restado este jueves importancia a la salida de su hasta ahora diputado de Baleares Francisco José Cardona, que ha abandonado la formación en el marco de la crisis abierta en el Parlamento de las Islas a cuenta de los presupuestos autonómicos y la libre elección de lenguas en la enseñanza, achacándola a la normalidad en el desarrollo de los partidos.

El abandono de Cardona, que se mantendrá como diputado no adscrito, se produce tras no apoyar los de Santiago Abascal la propuesta de techo de gasto del PP, en respuesta a la abstención de los 'populares' a una iniciativa suya sobre la libre elección de lenguas en Infantil y Primaria. Cardona no habría visto este movimiento con buenos ojos y, tras la votación, la portavoz parlamentaria de Vox le cesó como portavoz adjunto en favor de Sergio Rodríguez.

Ante los medios de comunicación, el ya exdiputado de Vox ha asegurado que las instrucciones del partido eran "precisas" en relación con la imposición de la libre elección de lengua de manera progresiva a lo largo de la legislatura balear y la aprobación del techo de gasto y ha asegurado desconocer el motivo del cambio de criterio. Tampoco ha sabido explicar cómo la cúpula nacional de Vox ha pasado de aprobar la aprobación del techo de gasto a aceptar el cambio de postura en el contexto de la iniciativa sobre la libre elección de lengua.

ES NORMAL CUANDO UN PARTIDO ASUME MÁS RESPONSABILIDADES

Desde el partido restan importancia a la salida de Cardona y la atribuyen a la normalidad en la evolución del partido, destacando a Europa Press que cada vez tienen más responsabilidades en las administraciones.

Por su parte, el secretario general del grupo de Vox en el Congreso, José María Figaredo, requerido por esta cuestión a su entrada en unas jornadas contra la amnistía, ha señalado que la salida de Cardona le produce tristeza y, en nombre del partido, ha agradecido sus servicios al partido de Santiago Abascal.