Vox reta a Sánchez a pasear por la misma calle que el Rey emérito a ver quién tiene más apoyo de los ciudadanos

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha retado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pasear por la misma calle que el Rey emérito a ver quién recibe más apoyo de los ciudadanos.

"Me gustaría ver al presidente del Gobierno o a los líderes de Podemos pasear por una calle al lado del rey Juan Carlos a ver quién suscita aplausos y quién criticas", ha trasladado el diputado de Vox, al tiempo que ha cuestionado que critiquen y pidan explicaciones al emérito aquellos que "gozan de bastante menos apoyo popular".

Así se ha expresado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca del regreso del emérito a España este jueves en su primer viaje desde que se instaló en agosto de 2020 en Emiratos Árabes Unidos.

Espinosa de los Monteros ha aseverado que el Gobierno tiene una "enorme envidia del rey" y que todo lo que haga "le va a molestar". Así, ha insistido en que Sánchez no le gusta estar al lado del que fuera monarca durante casi cuatro décadas porque "se compara y sale mal".

En relación con la idoneidad de la visita de Don Juan Carlos y su participación en las regatas de Sanxenxo, el dirigente de Vox ha enfatizado que una persona de 84 años y "absolutamente libre", "puede hacer lo que le dé la gana".

Ha deslizado, en este sentido, que "no ha habido ninguna actitud punible" porque ha sido investigado "durante mucho tiempo" y "mucho más allá de lo necesario". "Una persona que ha sido investigada fehacientemente de manera prolongada y de la que no se ha encontrado absolutamente nada no veo qué explicaciones tiene que dar, la verdad", ha apostillado en relación con las explicaciones que le reclaman desde la izquierda.

Por último, ha afeado al Gobierno que la Fiscalía General del Estado haya prolongado la investigación "artificialmente" y aún así "no han encontrado nada punible", ha recalcado. En esta clave, ha aprovechado para echar en cara al Ejecutivo que "no cumple con la Constitución" y que por ello "debería haber dimitido".