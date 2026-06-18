Vox sitúa en "la mafia" a las hijas y secretaria de Zapatero imputadas: "Queda por dilucidar si Sánchez es jefe o socio"

Archivo - El diputado de Vox José María Figaredo interviene en el Congreso de los Diputados. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha afirmado este jueves, tras la imputación de las hijas y la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, que "queda por dilucidar" si Pedro Sánchez era "jefe o socio" del expresidente.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha acordado imputar a Alba y Laura Rodríguez y a Gertrudis Alcázar a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió que les tomase declaración en calidad de investigadas.

En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, Figaredo ha apuntado al presidente, Pedro Sánchez, como conocedor de los casos de corrupción que afectan a su entorno personal, político y al PSOE.

SÁNCHEZ, EL 'UNO'

"La mafia de Sánchez, es el 'uno', el puto amo, el cabeza que lo dirige todo y está metido en todos los ajos, nadie se cree que no supiera nada o que está desvinculado", ha indicado. Para el dirigente de Vox, resta "dilucidar si Sánchez es jefe y Zapatero subalterno o son socios".

Figaredo ha insistido en llamar "mafia" al Gobierno, al que ha acusado de "tratar de robar el Estado", de "cuestionar a los jueces" y de "amordazar, saquear, robar, quitar la libertad y hasta la vida" a los españoles. En esta línea, ha indicado que "el latrocinio sistemático y la corrupción ya ha matado a gente", en alusión al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

"Son la auténtica mafia, cualquier representación del Al Capone más terrible se queda pequeña", ha rematado.