Vox sostiene que Ortega Smith acudió a la presentación de Espinosa en calidad de amigo, y no como cargo del partido

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha defendido este lunes que el diputado y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, acudió a la presentación de la fundación de Iván Espinosa de los Monteros en calidad de amigo, y no como cargo de Vox ni en representación del partido.

El exdirigente de Vox, que abandonó la formación en agosto de 2023, presentó el jueves pasado 'Atenea', un centro de pensamiento con el que pretende dar la batalla cultural a la izquierda y que ha concebido como nexo entre el PP y Vox, llamados a unirse como alternativa a Pedro Sánchez, a su juicio. Al acto de presentación acudieron, entre otros, Ortega Smith y la vicealcaldesa de Toledo de Vox, Inés Cañizares. "No creo que a nadie le siente mal que venga a dar un abrazo a un amigo", dijo a su llegada Ortega Smith, aún hoy miembro de la Ejecutiva de Vox.

"Cada uno es libre de ir a donde quiera", ha concedido este lunes en rueda de prensa Fúster. "No se presentaba como cargo de Vox, sino que era una cuestión de amistad", ha incidido el portavoz, que ha subrayado que los dirigentes y cargos de su partido pueden ir "donde les plazca" porque "no son "sectarios".

En la presentación de 'Atenea', a la que también acudieron cargos 'populares', Espinosa de los Monteros hizo un llamamiento a PP y Vox para "cesar las hostilidades" y trabajar unidos para desalojar a Sánchez de La Moncloa. Requerido por estas palabras en la rueda de prensa, Fúster ha negado "hostilidad" de Vox hacia los 'populares' y ha explicado que lo que sucede es que "ven exactamente cuál es la estafa" de los de Alberto Núñez Feijóo. "Nos fastidia que el PP siga empeñado en esa estafa", ha continuado el portavoz nacional de Vox.

En esta línea, ha pedido a su excompañero de filas que interceda y diga a los 'populares' que cejen en su empeño de "demonizarlos". "Si tiene alguna influencia en el PP, como parece, esperamos que le diga a ellos que demonizarnos nunca será una opción ni nada bueno para España ni para los partidos que en un momento dado puedan ofrecer una alternativa (a Sánchez)" , ha zanjado el portavoz nacional de Vox.