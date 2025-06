Vox tacha de "mascarada" el homenaje del Congreso a víctimas del terrorismo: "Blanquea a los herederos políticos de ETA"

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha calificado de "mascarada y farsa" el homenaje a las víctimas del terrorismo que se celebra este viernes en el Parlamento y al que no van a asistir ya que a su juicio en él "se blanquea a los herederos políticos de ETA".

"De nuevo nos encontramos ante un homenaje que es una auténtica farsa para las víctimas, un homenaje que pretende rendir memoria y recordar a unas víctimas y que en ese propio homenaje van a participar nada más y nada menos que los herederos políticos de los asesinos. Aquellos que durante décadas se dedicaron a matar a los españoles ahora tienen un partido político que les representa y ese partido pretende participar en el supuesto homenaje", ha indicado en referencia a Bildu.

Por ello, Vox no va a asistir al acto institucional, pues ha insistido en que se trata de "un insulto" a las víctimas de los atentados. "No vamos a participar de estas mascaradas que no son más que procesos para ir blanqueando poco a poco a los herederos políticos de ETA", ha apostillado.

En el pleno del pasado martes, durante su intervención en el debate de una iniciativa de iniciativa de Bildu para exigir al Gobierno que reconozca como víctima al fallecido de los Sanfermines de 1978, el parlamentario de Vox y exportavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco Alcaraz, ya adelantó la negativa de su Grupo a participar en esta iniciativa de las Cortes. "Solo Vox trata al grupo proetarra como se merece", presumió.

La ausencia de Vox no será la única. Como viene siendo habitual, las principales asociaciones de víctimas del terrorismo como la AVT, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y Dignidad y Justicia (DyJ), tampoco acudirán a este homenaje.