Vox ve "afán político" en la indagación contra su alcalde por supuestamente iniciar el incendio de La Mierla,Guadalajara

El portavoz nacional y presidente Vox en Madrid , José Antonio Fúster, acompaña en Valladolid al candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán. - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox cree que tras la investigación contra su alcalde de Robledillo de Mohernando (Guadalajara), Rubén Marchamalo, por supuestamente iniciar el incendio de La Mierla, que ya ha arrasado 16.000 hectáreas, hay un "afán político".

En rueda de prensa en la sede nacional de Vox, el portavoz nacional, José Antonio Fúster, ha defendido al edil, que es agricultor y al que imputan haber iniciado el fuego con una cosechadora. "Todo lo que su familia y él han hecho ha sido acorde con la ley y tomando las máximas prevenciones", ha destacado el portavoz.

Así, ve "increíble" que una Administración "que no dice nada cuando los incendios son provocados por pirómanos vaya a señalar a una persona que cumple con sus funciones". "Los señalamientos tan rápidos nos parece que tienen un afán político", ha agregado.

Fúster ha aprovechado para acusar a las autoridades castellanomanchegas de "no cumplir con su función de limpiar los montes", una medida que Vox reclama para evitar los incendios forestales y que ellos denuncian que no se aplica por "fanatismo climático".

NO NIEGAN EL CAMBIO CLIMÁTICO, SÍ QUE LO CAUSE EL HOMBRE

En esta línea, ha matizado que Vox no niega el cambio climático y que la discrepancia surge al culpar a la acción del hombre por causarlo. Asimismo, ha puesto el foco en que un país no muy contaminante como España puede hacer poco para frenarlo, y ha señalado a países como China o India como responsables de adoptar medidas para detenerlo.

Además, Fúster cree injusto que Occidente limite la capacidad de países pobres para prosperar debido al "fanatismo climático" y ha agregado que en Vox no son "alarmistas, sino conservacionistas" de los paisajes y la naturaleza. "No la queremos restaurar, la queremos conservar", ha remarcado.