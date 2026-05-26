Vox ve el 'caso Zapatero' como "la punta del iceberg de una enorme trama" y pide elecciones anticipadas

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, considera que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra' es "la punta del iceberg" de "una enorme trama de corrupción" que necesita del Gobierno para funcionar, y ha pedido elecciones anticipadas.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa desde la Cámara Baja, en la que ha valorado el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional incluido en el sumario del caso, que ha insistido en vincular al Ejecutivo por aprobar el rescate de la aerolínea en Consejo de Ministros.

"La corrupción que rodea a Zapatero no podría entenderse sin el actual Gobierno, y ahí está la clave de todo: todos los implicados en los casos que conocemos tienen como punto de partida a Sánchez, desde las primarias amañadas hasta el rescate de Plus Ultra", ha indicado la portavoz parlamentaria, que pide ahora conocer "hasta dónde llega y quiénes lo toleraron", ha dicho.

Así, ha asegurado que en Vox están "convencidos" de que el caso es "la punta del iceberg de una enorme trama de corrupción que no podría darse sin el actual Consejo de Ministros".

"Si Sánchez está rodeado de corrupción es porque la corrupción y el ecosistema que lo ha permitido no podrían entenderse sin él", ha ahondado, tildando al Gobierno de "banda de ladrones" que trabaja para "beneficiar a los suyos".

QUE ESPAÑA VUELVA A LA NORMALIDAD

Por ello, ha exigido a Sánchez que "convoque elecciones de forma inmediata" para "devolver la normalidad a España" tras los sucesivos "escándalos" que también afectan presuntamente al entorno político y personal del presidente.

Requerida por si Vox pide elecciones porque da por perdida la posibilidad de que el PP presente una moción de censura, la portavoz ha afirmado que su formación sigue viendo esta herramienta como necesaria, ha recordado que, por aritmética parlamentaria solo puede presentarla el PP, pero no la desechan.

Sobre el caso que implica a Zapatero, Rodríguez de Millán ha insistido en que la Justicia se enfrenta a "una red transnacional de corrupción envuelta en al bandera de la Internacional Socialista".