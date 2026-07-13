Vox ve que Feijóo "se mete en jardines" como el de las bajas y le aconseja "ir más preparado" si quiere "copiarles"

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado este lunes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se mete en jardines" al sacar temas distintos a la permanencia del Gobierno y le ha recomendado "ir más preparado" si quiere "copiarles" a la hora de abrir ciertos debates.

Así lo ha hecho Fúster en rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, requerido por la postura de su formación ante la asunción por parte de Feijóo de ciertos temas que los de Santiago Abascal han sacado a la palestra, como la 'Ley de Nietos' o la prioridad nacional introducida en los acuerdos de gobierno de coalición en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y la apertura de debates como el absentismo laboral. El 'popular' calificó de "cáncer" el absentismo laboral y sugirió que los trabajadores de baja médica cobren menos.

Fúster ha declinado "opinar" sobre la estrategia de Feijóo y el PP, pero ha hecho hincapié en que Vox considera que es momento de abrir los debates sobre que España no necesita "corruptos" en el Gobierno y sí instituciones limpias y que "el resto son jardines". A renglón seguido, le ha recomendado "ir más preparado" si quiere "copiar" a Vox.