Vox ve en las joyas de Zapatero tasadas en 1,3 millones la prueba del "latrocinio máximo" del Gobierno y el PSOE

Archivo - El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, interviene en una sesión de control. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha afirmado este viernes que las joyas que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero guardaba en su despacho, tasadas en 1,3 millones de euros, representan el "latronicio máximo" del PSOE y el Gobierno.

En declaraciones a los medios en la Jornada de Puertas Abiertas del Congreso, Figaredo ha tildado al Ejecutivo de "ladrón" y "mafia" y ha cargado contra cargos a cuenta de los casos de presunta corrupción que afectan al entorno político y personal de Pedro Sánchez.

Figaredo ha puesto el foco en la trama que involucra a la exmilitante socialista Leire Díez que supuestamente quería frenar las investigaciones sobre la corrupción y ha lamentado que por la Cámara Baja "se paseen como si nada, intentando fingir normalidad personas vinculadas directamente" con la conocida como 'fontanera' del PSOE, y ha mencionado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

"Que Armengol se pasee por aquí como si nada, y personas vinculadas directamente con Leire, que aplaudían a (el exministro José Luis) Ábalos, daban abrazos a (el exsecretario de organización del PSOE Santos) Cerdán, fingiendo normalidad cuando todos están metidos en una trama de corrupción para evitar que las investigaciones avanzasen creemos que es una vergüenza", ha rematado.