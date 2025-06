Vox ve a Sánchez "desesperado" tras elegir a Zapatero para dialogar con Junts y creen que el expresidente también caerá

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, cree que el presidente Pedro Sánchez está "desesperado" tras haber recurrido al que fuera presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para mantener las conversaciones con Junts y auguran que el que fuese líder de los socialistas acabará "cayendo" con el 'caso Koldo'.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política, Fúster ha sido preguntado por la presencia de Zapatero en Suiza como interlocutor de los socialistas con los de Carles Puigdemont tras la salida del ex 'número 3' Santos Cerdán, tal y como han publicado algunos medios de comunicación.

A su juicio, que Sánchez tenga que recurrir al ex presidente del Gobierno para negociar con Junts evidencia que está "desesperado" y que "no tiene absolutamente a nadie" a su lado. De hecho, cree que si Zapatero se ha prestado a ejercer esa interlocución con la formación independentista ha perdido "por entero" la "poca dignidad que tenía". "¿Qué hay que negociar? No hay que negociar absolutamente nada", ha defendido.

En ese sentido, Fúster, ha situado al que fue líder de los socialistas como una persona llena de "palabras vacías" y como la persona que "agudizó" el proceso de "destrucción" de España.

ZAPATERO ES EL "UNO AL CUADRADO"

Preguntado por si cree que Zapatero seguirá el mismo camino que Santos Cerdán por estar presuntamente implicado en el 'caso Koldo', Fúster ha asegurado que si "Cerdán es el número dos y Sánchez es el número uno" de la supuesta trama, "Zapatero es el uno al cuadrado, más o menos".

"Zapatero debe caer y no tenemos ninguna duda de que eso ocurrirá", ha incidido al tiempo que ha resaltado que los vínculos del expresidente del Gobierno con la "narcodictadura venezolana" no han pasado "inadvertidos" puesto que, según ha dicho, ha demostrado una "indignidad tremenda".

De hecho, el portavoz de Vox considera que el Partido Socialista "bueno" no ha existido "jamás", ni bajo el liderazgo de Sánchez ni bajo el de Zapatero.