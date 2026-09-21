Weber (PPE) pide desde Ceuta que se usen las herramientas para devolver a menores y que Rabat cumpla con sus compromisos

El presidente del EPP, Manfred Weber, durante una rueda de prensa, en la Biblioteca pública Adolfo Suárez, a 21 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Weber ha visitado la ciudad autónoma para mostrar el apoyo comunitario europeo a la crisis migratoria - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

"Si no podemos estabilizar nuestras fronteras con Marruecos, habrá consecuencias obvias", advierte Weber junto a Feijóo y Vivas

MADRID/CEUTA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, ha asegurado este lunes que la UE cuenta con un pacto migratorio desde el pasado verano que señala que Marruecos es "un tercer país seguro". Por eso, ha pedido el retorno "rápido e inmediato de los inmigrantes" que están en Ceuta, incluidos los menores, al tiempo que ha emplazado a Marruecos a que cumpla con sus "compromisos" como socio clave de la Unión Europea.

"El mejor lugar para los inmigrantes menores no acompañados es con sus madres y con sus padres. Y por eso tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos a mano para retornar a los niños con sus familias", ha manifestado Weber en una rueda de prensa junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, tras una visita a la ciudad autónoma con una delegación del PPE.

Tras asegurar que a los menores no acompañados" hay que tratarlos de una forma "especial" porque son "un grupo especialmente vulnerable", el presidente del PPE ha dicho que espera que las autoridades marroquíes "cumplan con sus compromisos de recepcionarlos".

Weber ha indicado que las tiendas de campaña "tienen que estar guardadas y desalojadas" y hay que llevar a cabo la inscripción y registros legales y posteriormente "el retorno completo de todos y cada uno de los inmigrantes". "Y también le pido al Reino de Marruecos que cumpla con sus compromisos como socio clave de la Unión Europea", ha enfatizado.

PIDE A MARRUECOS "SOLVENTAR ESTE PROBLEMA COMO AMIGOS Y SOCIOS"

Al ser preguntado si le consta que por parte de la Comisión Europea se haya trasladado a Marruecos alguna amenaza o alguna presión concreta en relación a acuerdos comerciales que se puedan invocar ante la actual situación en Ceuta, Weber ha dicho estar seguro que Marruecos "entenderá" que solo pueden "solventar este problema como amigos y socios".

Por eso, ha defendido la necesidad de estabilizar las frontera. "Y si no podemos estabilizar nuestras fronteras, habrá consecuencias", ha avisado Weber, para añadir que si eso no ocurre pueden repetirse los fallecimientos, como ya sucedió en Ceuta con "más de 100 personas muertas".

El presidente del PPE ha mandado un "fuerte" mensaje de solidaridad de Europa con la ciudad autónoma y ha expresado su respeto por el trabajo del presidente ceutí. "Ceuta es España y Ceuta es Europa", ha proclamado, para señalar que ante llegadas migratorias a otros países como Grecia se ha actuado con más celeridad.

Además, ha recordado la carta de 22 primeros ministros de la UE afeando a Pedro Sánchez su política migratoria y ha añadido que Gobierno español "está aislado", incluso por "sus propios compañeros socialistas". A su entender, eso está relacionado "con las señales ambiguas" que está enviando el Ejecutivo español con respecto a la entrada de inmigrantes irregulares.

VIVAS HABLA DE UN "CAMBIO DE POSTURA" EN LA MINISTRA REGO

Por su parte, Vivas ha afirmado que "la única vía posible para alcanzar la normalidad y, se debe de hacer cuanto antes, es el retorno de los que llegaron a Marruecos" porque, a su juicio, cualquier otra cosa sería negativa".

Después de que la ministra de Infancia, Sira Rego, haya reconocido que muchos de esos menores que entraron de forma irregular se van a quedar, Vivas ha indicado que ahí "ha habido un cambio de postura por parte de la ministra". "Nosotros cuando empezamos a tratar cómo debíamos abordar esta cuestión", ha apostillado.

Así, ha indicado que la ministra "estaba de acuerdo en que la prioridad consistía en el reagrupamiento familiar: primero la familia, siempre pensando en el interés del menor, en segundo lugar un tutor, y si no está la familia y no está el tutor, pues que una institución de acreditada solvencia en la acogida se hiciera a cargo de esta tutela de los menores". "No hemos cambiado de criterio", ha recalcado.

Además, el presidente ceutí ha indicado que Marruecos ha dicho de forma "reiterada" que está dispuesta a acoger los menores y "colaborar" y, por lo tanto, hay que activar "los mecanismos necesarios para que así sea". "Si hay voluntad por parte de Marruecos y se dice que la hay, pues que elabore esos informes. Y así yo creo que todos cumpliríamos con el objetivo", ha agregado.

Tras insistir en que las "contracciones" no son por parte del PP, Vivas ha planteado sobre la mesa la posibilidad de que haya "un intento de desviar toda esta cuestión en el asunto de los menores, cuando el trasfondo es que el Ceuta ha sufrido una invasión".

FEIJÓO PIDE EL RETORNO DE TODOS, INCLUIDOS LOS MENORES

De la misma manera, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que Marruecos ha expresado su voluntad de aceptar a todos los inmigrantes, incluidos los menores, y por lo tanto, el Gobierno de España "tiene que hacer su trabajo" en el ámbito legal y diplomático.

Así, le ha urgido a activar todos los mecanismos diplomáticos bilaterales con Marruecos y con Europa para ese retorno, ya que, a su entender, esa devolución está amparada tanto por el Pacto de Migración y Asilo como por el Reglamento de Retorno.

Sin embargo, el líder del PP ha apuntado a una posible "estrategia" del Gobierno de Pedro Sánchez para que este conflicto se "cronifique" y "buscar un culpable". "Parece ser que ahora el culpable de esta invasión en Ceuta es el presidente de la ciudad de Ceuta. Comprenderá que no tiene ningún sentido", ha indicado, para pronosticar que ahora el Gobierno puede intentar "desentenderse" como hizo con el apagón, con el accidente ferroviario en Adamuz o la huelga de médicos.