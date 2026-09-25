La Xunta presenta su spot publicitario de la campaña del Xacobeo 2027: "Es un año muy importante para Galicia"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante la presentación de la campaña de promoción del Xacobeo 2027 en el Espacio TeamLabs MadriD, a 25 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda ha acudido a la presentación del spot de la campaña publicitaria, así como del principio de la programación del Xacobeo 2027, sobre el que ha expresado que se trata de "un año muy importante" para la comunidad.

Este acto ha supuesto el "pistoletazo de salida" de la campaña promocional del Xacobeo 2027, que ha llegado a Madrid después de que el pasado martes --justo 100 días antes del inicio del Año Santo-- se activase en Santiago de Compostela un cronómetro que cuenta las jornadas restantes para este acontecimiento que busca convertir al conjunto de Galicia "en protagonista de una celebración que traspasa las fronteras de la comunidad".

Así, Rueda ha indicado que se trata de una oportunidad única de "enseñar Galicia al mundo, una Galicia abierta a todos y en la que no sobra nadie". Además, ha agradecido el esfuerzo de quienes han trabajado en esta campaña y en el spot ya que "captar todas las esencias de Galicia en tan pocos segundo es muy difícil".

CAMINO DE SANTIAGO

La presentación, que además ha contado con la presencia de las actrices Marta Hazas y Beatriz Arjona, el deportista Saúl Craviotto y la escritora Elsa Punset, ha tenido como epicentro el Camino de Santiago, que cobra más importancia este próximo 2027 al ser año Xacobeo, que solo ocurre los años que el 25 de julio cae en domingo.

Por ello, los asistentes han compartido lo que para ellos significa esta peregrinación tanto religiosa como espiritualmente. En este sentido, Hazas ha expresado que "el verdadero destino es disfrutar el camino" y Craviotto que "es algo que hay que hacer una vez en la vida". Por su parte Punset ha ensalzado la figura de Galicia indicando que brilla por su naturaleza, pueblos y gentes.

Del Camino de Santiago, Rueda ha indicado que las cifras actualmente indican que en torno a "3000 o 3500 personas" llegan en peregrinación a Santiago cada día y que esto es solo "una carta de presentación".

EL GRAN AÑO DE GALICIA

Finalmente, el presidente ha indicado que el 2027 será "el gran año de Galicia" y que harán "grandes cosas juntos". "Galicia os espera, Galicia os quiere, Galicia Calidade es Xacobeo 2027", ha apuntillado.

La campaña, que lleva el lema 'En el mejor momento', nace de la pregunta de por qué el hombre viaja. En respuesta a esto, el fundador del proyecto, Miguel Conde, y el comisario del Xacobeo, Marcos Gómez, han respondido que lo que busca es "pasar buenos momentos" y para ello "no hay mejor lugar que Galicia", de la que han dicho que "está en el mejor momento de su historia" y que tiene "prácticamente de todo".

Para el 2027 han prometido espectáculos, eventos y conciertos con un objetivo de llegar a todo tipo de personas. Además han adelantado que antes de que acabe este 2026 darán a conocer una programación más amplia. "Se trata de una campaña muy polivalente", ha apuntado Conde.

Para finalizar la presentación, los asistentes han disfrutado de una pequeña actuación del artista Iñigo Quintero, quien ha puesto su voz a la canción del post de la Xunta llamada 'El tiempo que paso contigo'.