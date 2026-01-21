Yolanda Díaz avisa a la UE y a la OTAN que intentar apaciguar a Trump no funciona

La vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, interviene en el Seminario Internacional de Teoría Crítica de los Derechos Humanos, organizado por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. A 21 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

Dice que el presidente estadounidense conforma una "oligarquía de la violencia ilegítima" junto con Putin y Netanyahu

SEVILLA/MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha advertido a la Comisión Europea y a la OTAN que la táctica de "apaciguamiento" es un "error" y no funciona con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su lugar, ha instado a no aceptar su "relato de potencia invencible" y que Europa reaccione aumentando su autonomía estratégica de Europa, para evitar así el riesgo de quedar como un actor internacional irrelevante.

Durante una conferencia en Sevilla en el marco de un seminario organizado por la Universidad Pablo de Olavide, Díaz ha reconocido que no "comparte nada" la postura de los máximos responsables de la Comisión Europea y la Alianza Atlántica, Ursula von der Leyen y Mark Rutte, respectivamente, y ha proclamado que no se puede estar dispuesto a "asumir el vasallaje" que algunos quieren someter al continente, en alusión a Trump.

"No podemos aceptar su relato de potencia invencible, magnificar el poder de los poderosos de forma pasiva, como hace hoy la Comisión Europea", ha agregado la titular de Trabajo para exponer que eso solo aumenta su "poder de dominación". En este punto, ha recriminado a Rutte su constante afán de tratar de agradar a Trump.

A su juicio, la situación es justo al revés al sostener que Trump amenaza con agredir a Europa (en alusión a su afán de anexión de Groenlandia y su política arancelaria) porque su país, a su juicio, es una "potencia decadente".

"GOLPE EN VENEZUELA"

"Son una potencia decadente. Son (Estados Unidos) un porcentaje muy pequeño en el mundo en términos económicos", ha enfatizado para insistir en que la UE "no son vasallos" del mandatario norteamericano. "La táctica de apaciguamiento significa permitir al poderoso que haga lo que quiera, que se empodere todavía más", ha disertado la vicepresidenta.

Díaz ha recalcado que el Consejo Europeo que se celebrará este jueves es clave y por eso ha resaltado que la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es muy importante.

Asimismo, ha denunciado que existe a nivel internacional una "ofensiva reaccionaria" que busca menos derechos para los ciudadanos y atenta contra el principio de legalidad en la esfera internacional.

Al respecto, ha dicho que un caso paradigmático fue el "golpe en Venezuela" con la base del control del petróleo y otra materias primas, vulnerando la legalidad internacional.

JUNTO A PUTIN Y NETANYAHU FORMA EL "OLIGOPOLIO DE LA VIOLENCIA"

Díaz ha diagnosticado que existe un "paleoimperialismo" y que el presidente de Estados Unidos está empeñado en socavar la ONE, boicotear las instituciones y acabar con el sistema de relaciones internacionales basada en la multilateralidad y los acuerdos conjuntos.

También ha acusado a Trump de ir contra la población migrante y que junto al presidente ruso, Vladimir Putin, y eñ primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, constituyen un "oligopolio de la violencia ilegítima".

Además, ha denunciado que el programa del mandatario norteamericano también comporta un "tecnofeudalismo" y que no es casual que, durante su toma de posesión del cargo, estuviera flanqueado por directivos de las grandes compañías tecnológicas de EEUU.