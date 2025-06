Yolanda Díaz confirma que está recibiendo amenazas tras la filtración de sus datos y la de varios ministros

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha confirmado que está recibiendo amenazas en su teléfono tras la filtración y posterior difusión en un canal de Telegram de datos personales como sus teléfonos móviles, DNI, domicilios o direcciones de correo electrónico de miembros del Gobierno, de dirigentes del PSOE, de implicados en el 'caso Koldo', expolíticos del PP y también de periodistas.

Preguntada en una entrevista en 'Mañaneros 360' de TVE, que ha recogido Europa Press, sobre la filtración de datos personales de distintos políticos y periodistas, Díaz ha detallado que lo ha denunciado durante este fin de semana y que la Audiencia Nacional se ha puesto al frente de la investigación.

"Sí, he tenido conocimiento ayer y me llevan acosando en mi teléfono móvil durante todo el fin de semana", ha explicado la vicepresidenta, solidarizándose "con todos los profesionales y las personas del partido político que sean" que han sufrido "exactamente esto".

Al hilo, ha reprochado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no haber condenado la filtración de datos de miembros del Gobierno, de periodistas o incluso los de la ex secretaria general del PP Maria Dolores de Cospedal, esgrimiendo que "en una democracia esto es muy grave" y que el líder de los 'populares' "sabe que esto está pasando en España".

"No hablo por mí, que no me gusta nada el victimismo, ya lo saben ustedes. Pero es muy grave, efectivamente, e incluso he cenado el sábado con amigos que lo han vivido conmigo. Por tanto, he hecho lo que tenía que hacer", ha proseguido la vicepresidenta, subrayando la necesidad de poner una denuncia.

Díaz ha sostenido también que fue la diputada "más investigada en aquella operación de la policía patriótica del PP", por la que tampoco escuchó al líder del PP condenar los hechos.

Las declaraciones de la vicepresidenta tienen lugar después de que se hayan difundido los datos de numerosos ministros, exdirigentes del PP, y periodistas, entre otros.

Uno de los lugares donde se publicaron estos datos fue 'Alvise Pérez Chat', un canal de la red social Telegram desde el que se suele enviar mensajes de apoyo al eurodiputado de Se Acabó la Fiesta. Posteriormente, el listado fue eliminado de dicho canal.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge acordó el viernes investigar bajo secreto esta difusión. Fuentes de la investigación apuntan que la filtración estaba siendo publicada previamente en la cuesta personal de un hacker conocido por la Policía Nacional, y desde ahí habría saltado al chat de Telegram de 'Alvise Pérez Chat'.