Yolanda Díaz exige respeto para el Gobierno y defiende al fiscal general ante el auto "sorprendente" contra él

Insiste en retar a Feijóo a que presente una moción de censura o deje de "degradar" las instituciones

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado respeto para el Gobierno y ha defendido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el "sorprendente" auto de procesamiento contra él por presunto delito de revelación de secretos emitido por el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa durante la presentación de las actuaciones relacionadas con la campaña estival de su Ministerio, cuestionada por las declaraciones de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que denunciaba "presiones" y demandaba respeto a las decisiones de los jueces.

Díaz ha afirmado que hay que respetar a las instituciones del país y la separación de poderes, empezando por la Fiscalía General del Estado. Es más, ha proclamado con "absoluta contundencia" que sale en defensa "firme" del fiscal general.

Tras señalar que en "política no vale todo", Díaz ha agregado que en el ejercicio profesional de la abogacía "ha visto de todo", pero que el auto del Supremo sobre García Ortíz es "llamativo".

"Saben que nunca me pronuncio sobre sentencias, resoluciones, autos y demás, me gusten o no me gusten. Pero el auto que hemos conocido es absolutamente sorprendente", ha declarado la ministra de Trabajo.

De esta forma, ha pedido respeto también para el Gobierno emanado de "las urnas". "Pido a los poderes del Estado que se respeten todos y a cada uno de nosotros. Desde luego yo así lo hago con las instituciones, empezando, por supuesto, por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial".

FEIJÓO: MOCIÓN DE CENSURA O RESPETO

Luego, ha vuelto a retar al líder del PP, Alberto Núñez Feijñoo, que si cree que cuenta con mayoría parlamentaria para gobernar lo tiene fácil y puede presentar mañana una moción de censura contra el actual Ejecutivo.

Mientras no lo haga, ha exigido a Feijóo, al PP y a los poderes fácticos que "respeten la legalidad" y cesen la "dregradación permanente de las instituciones" que detecta en su acción política.