Yolanda Díaz insiste en que Junts "siempre" fue un proyecto racista y clasista pero niega que la investidura se deba él

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Adrián Irago - Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha insistido hoy en que Junts "siempre" ha sido un proyecto racista y clasista, pero niega que la investidura se deba a ese proyecto. Además, aspira a repetir el resultado del 23 de julio de 2023, con la repetición de un gobierno de coalición y ha eludido responder si Gabriel Rufián, quien votó en contra de la reforma laboral, podría liderar el nuevo proyecto de la izquierda para las próximas elecciones generales.

Yolanda Díaz ha realizado estas declaraciones durante una entrevista en el programa 'Mas de uno' de Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada qué día cree que Junts se convirtió en un "proyecto racista y clasista" como ha afirmado en otras ocasiones.

La titular del Ministerio de Trabajo ha respondido que desde "siempre". Ante esta respuesta, el entrevistador ha preguntado si entonces, el Gobierno debe la investidura a un proyecto racista y clasista. Díaz ha respondido que "no" y ha añadido que la investidura se "acomoda en torno a un proyecto de investidura", con un programa sobre el que la gustaría que se "rindieran cuentas".

DEFINIR A JUNTS COMO PROGRESISTA: EN MI VIDA

"Definir a Junts como progresista, yo en mi vida he dicho ni hecho esto jamás", ha exclamado la vicepresidenta segunda, quien ha apoyado esta afirmación alegando que ni se la pasa por la cabeza pensar que Junts sea progresista, como tampoco piensa que lo sea el PNV.

En cuanto a si le resulta incómodo que el Ejecutivo esté intentando reflotar la Legislatura de la mano de Junts, cuyo proyecto ve como racista y clasista, Yolanda Díaz ha precisado que ella no defiende las políticas o los gobiernos como fines en sí mismos.

"Yo no estoy aquí por mí", ha argumentado y ha reclamado que las políticas no se voten por bloques, sino que el PP, Junts o ERC puedan apoyar medidas positivas de las que plantee el Gobierno: "Es que eso es lo que debería de ser en una democracia sólida y no de bloques".

LAMENTA QUE ACUSEN A SUMAR DE HACER LA PINZA AL VOTAR CON EL PP

Dicho esto, ha lamentado que cuando Sumar vota a favor de enmiendas presentadas por el PP se les acuse de "hacer la pinza" y ha afirmado que si se votara sin disciplina de voto, se llevarían "muchas sorpresas", al tiempo que ha defendido votar "en libertad" en el Congreso.

"Mire, yo sé perfectamente quién es Junts, quién es el PNV, que tampoco forma parte del bloque progresista, quién es el Bloque Nacionalista Galego y quiénes somos cada uno de nosotros. Y lo importante es que yo respeto a todas esas identidades políticas. Ahora bien, lo que sería interesante no es votar por bloques", ha remachado.

No obstante, ha añadido que quien no sabe quién es ahora es el PP: "Me preocupa más la transmutación del Partido Popular", ha señalado al tiempo que apuntaba a la pérdida de la centralidad con la que Alberto Núñez Feijóo llegó a Madrid.

En su opinión, ahora el proyecto de Feijóo y del PP son "inexistentes" y le advierte de que no va a llegar a la Moncloa "jamás siendo un preso absolutamente de Vox".

TRABAJA PARA REPETIR EL GOBIERNO DE COALICIÓN Por el contrario, Díaz ha explicado que ella va a trabajar para que se "revalide el gobierno de coalición progresista" y ha apuntado que la gustaría repetir lo que hicieron el 23 de julio. Ante la pregunta de si se refiere a perder las elecciones --dado que el PP fue quien las ganó en julio de 2023--, la vicepresidenta segunda ha respondido rotunda: "No, ganar un gobierno de coalición progresista".

En este sentido, ha señalado que España es un sistema constitucional y que la presidencia se logra consiguiendo los votos y con un acuerdo de investidura.

"Lo que hicimos el 23 de julio no tiene que ser una excepción, tiene que revalidarse", ha recalcado al tiempo que ha dicho estar convencida de que "se va a volver a ganar" y van a "volver a revalidar el gobierno".

TRUMP ESTÁ DAÑANDO A LA EXTREMA DERECHA Y A LA DERECHA

Según la ministra de Trabajo, la posición de Trump "está dañando profundamente al conjunto de las derechas, de la derecha extrema y de las derechas en el mundo". Ha puesto como ejemplo a la primera ministra italiana, Georgia Meloni, quien ha impedido el uso de sus bases para atacar Irán y ha suspendido los acuerdos de defensa con Israel.

Al ser preguntada si cree que el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, podría liderar el nuevo espacio o proyecto de la izquierda, a pesar de que en su momento votara en contra de la reforma laboral, Yolanda Díaz, ha eludido dar su opinión.

Se ha limitado a señalar que el Gobierno de coalición progresista ha cambiado España, que quedan muchas cosas por hacer y que hace poco la izquierda estaba discutiendo si merece la pena estar en los gobiernos o no, y una parte de esa izquierda lo sigue haciendo.

"Yo sé muy bien que como la política es importante, claro que merece la pena", estar en los gobiernos, ha señalado, dejando claro que han hecho cosas "muy importantes".

SE DEFINE COMO UNA MUJER PRUDENTE Y EQUILIBRADA, AVANZADA EN LAS IDEAS

Yolanda Díaz también ha sido preguntada cómo se define en una escala del uno al diez, en la que uno es extrema izquierda y diez, extrema derecha: "Yo soy una mujer, diría, prudente y equilibrada. Y creo que esto me define perfectamente. Es decir, y me siento cómoda ahí".

Ha añadido que es una mujer "muy avanzada en las ideas" y es "como muy progresista", porque la "encanta ir siempre por delante" en los derechos sociales y civiles. Pero también dice identificarse mucho con la tierra en la que ha nacido, en Ferrol.

A este respecto dice que la conforma "el hecho de ser galega" y ha añadido que conserva "muchos valores que son importantes para la ciudadanía": "Me parece que esto es un equilibrio justo".