Yolanda Díaz pide "cuidar" el Gobierno de coalición y defiende que "funciona bien" a pesar de las "enormes diferencias"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido este jueves "cuidar" el Gobierno de coalición, y ha defendido que éste "funciona bien" a pesar de las "enormes diferencias", las últimas evidentes con el Real Decreto Ley que anunció Pedro Sánchez esta semana para aprobar una exención fiscal del cien por cien a los caseros para que no suban la renta en la renovación de los contratos de alquiler que vencen a partir de este año.

"El Gobierno de coalición funciona y funciona bien, pero es verdad que las formaciones políticas tenemos enormes diferencias", ha señalado durante una entrevista en el programa de 'La Cafetera' de 'Radiocable', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado tras ser preguntada por la relación en estos momentos entre el PSOE y Sumar, a lo que ha respondido pidiendo "tranquilidad". "No somos lo mismo y a los hechos me remito. Tenemos enormes diferencias en política fiscal. Lo hemos visto con vivienda y lo hemos visto con el salario mínimo", ha remarcado.

En este sentido, ha defendido que "lo importante" es que constituyen "dos formaciones políticas". "Quiero darle tranquilidad a la gente progresista que gozamos de buena salud", ha esgrimido, si bien ha avisado que "hay que cuidar la coalición".

DEFIENDE UNA "ALIANZA DEMOCRÁTICA"

Asimismo, ante el malestar que expresaron fuentes de la coalición de partidos por haber conocido mediante los medios de comunicación el decreto con ayudas fiscales a caseros anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra ha apostillado que, de haberlo hecho así ella, la habrían llamado "desleal".

Unas declaraciones emitidas un día después de que Díaz se enzarzase con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a cuenta del Real Decreto Ley. Rodríguez se encontraba en una entrevista en 'Onda Cero' en la que aseguró que las medidas que propone Sumar son muy coyunturales y además cree que lo que está proponiendo el Gobierno está en la línea que pactaron con la coalición de Yolanda Díaz en la Ley de Vivienda.

La vicepresidenta segunda, que estaba en ese momento en otra entrevista en 'RTVE', le pedía "respeto" por la coalición de Sumar porque ella sí tiene mucho respeto por el PSOE: "pediría lo mismo".

Con todo, Díaz ha defendido una "alianza democrática", y ha avisado de que "quien no esté a la altura de su país, lo va a tener que explicar". "Claro que hay conversaciones (...) Desde el espacio de toda la coalición Sumar se están haciendo las cosas bien", ha reivindicado.

"El problema no está aquí, es que hay otros actores políticos que juegan, y habrá que preguntarles qué quieren hacer cuando llegue ese momento", ha remarcado, indicando que "la foto final" de cara al futuro electoral no depende de ella.