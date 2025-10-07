Yolanda Díaz pide a PP y Podemos apoyar el embargo de armas a Israel: No hacerlo es defender el régimen de Netanyahu

1015921.1.260.149.20251007174256 La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reclamado al PP y a Podemos que apoyen la convalidación del decreto para el embargo de armas a Israel que se vota este miércoles en el Congreso. A su juicio, la elección es muy sencilla: estar del lado de la legalidad internacional y la condena del genocidio en Gaza o de la "defensa del régimen criminal" del primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Díaz ha apelado sobre todo al PP y ha lanzado que le gustaría saber qué va a votar el principal partido de la oposición respecto al decreto, dado que a estas alturas no ha definido su posición.

"La votación de mañana es muy sencilla, saber quien está del lado de los derechos humanos, la legalidad internacional y la condena del genocidio en Gaza y quién está justamente en la defensa del régimen criminal de Netanyahu. Esto es lo único relevante en el debate que se va a propiciar en el Congreso", ha enfatizado.

Cuestionada por la postura de Podemos, que es crítico con el decreto y mantiene la incógnita del sentido de su voto, Díaz ha reafirmado que la votación del miércoles es clave y que el Gobierno se ha situado en la posición correcta: la defensa de la legalidad internacional y la condena del genocidio en Gaza.

EL PP NO PUEDE HABLAR MÁS DE CORRUPCIÓN

Respecto a si considera suficiente las explicaciones del PSOE al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los pagos al exministro José Luis Ábalos, la vicepresidenta ha criticado al PP que ante la oportunidad de hacer algo útil contra la corrupción tumbó en el Congreso la propuesta de ley de Sumar para crear una oficina anticorrupción.

"Por tanto, que nunca más el PP vaya a hablar de corrupción porque han tenido una votación clave y votaron en contra. El PP no quiere que se prevenga la corrupción en España", ha concluido.