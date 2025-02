Yolanda Díaz pide al PSOE dar un impulso a la legislatura y salir a la "ofensiva", como una reforma fiscal de izquierda

Rechaza que la UE apueste por el aumento de gasto militar y defiende que sin Sumar no habría subida del SMI ante el choque con el PSOE

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado al PSOE que dé un "impulso a la legislatura" y ha defendido ir a la "ofensiva" con la aplicación de una batería de medidas que abandera su espacio, frente al auge de la extrema derecha. Además, ha exhortado a su socio a hacer "pedagogía fiscal" con una reforma tributaria que sea verdaderamente progresista e izquierdas.

También ha reivindicado que sin la presencia de Sumar en el Gobierno no habría subida del salario mínimo interprofesional, en plena disputa con el PSOE sobre su fiscalidad, y ha afirmado que la izquierda debe apostar en Europa por el gasto social en lugar del militar.

"Necesitamos que las fuerzas progresistas reivindiquemos la Europa social más que nunca. No la Europa de la guerra, no la Europa de la economía de guerra, no la Europa que quiere incrementar el presupuesto de defensa, sino la Europa social, la que resuelve el problema de desempleo y la pobreza", ha apuntado.

Díaz se ha expresado en estos términos durante durante el actio 'Un Estado plurinacional, social y verde' junto a representantes de todas las formaciones que componen la coalición Sumar: IU, Comunes, Compromís, Más Madrid, Verdes-Equo, Més per Mallorca y Chunta aragonesista.

Previamente se ha celebrado una cumbre entre los dirigentes de estos partidos y el resto de ministros de Sumar: Mónica García (Sanidad), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), Ernest Urtasun (Cultura) y Sira Rego (Juventud e Infancia).

Como ocurrió en enero, con otro foro similar en enero, las distintas ramas del socio minoritario de la coalición han escenificado una imagen de unidad que coincide con el choque con el PSOE sobre la tributación del salario mínimo interprofesional.

Durante su intervención, Díaz ensalzado las propuestas de Sumar en materia de servicios públicos, ecologismo cuidados, vivienda y sobre todo fiscalidad, pues hace falta un despliegue de iniciativas que sean "sociales" y de "izquierdas" para modernizar España.

Luego, Díaz ha apostillado en clara referencia al PSOE que ante el avance de la extrema derecha a nivel intenacional hay que ir a la "ofensiva", dado que la gente les está esperando. Y ha concretado que un país progresista "no se gana desde la resistencia" ni el "miedo", que no movilizan a nadie, sino con mayor capacidad de transformación.

"Se gana en definitiva dando un impulso a la legislatura y esto es absolutamente posible y esto es lo que estamos haciendo aquí", ha enfatizado, para añadir que sin Sumar no habría tampoco reducción de la jornada laboral. "Frente a la internacional del odio, derechos y más esperanza", ha arengado.