Yolanda Díaz reclama "contundencia" ante el caso Salazar: "Las mujeres estamos hartas del machismo galopante en España"

1033842.1.260.149.20251205144725 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha exigido "contundencia" al PSOE ante las denuncias por presunto acoso sexual contra el exdirigente y exasesor de Moncloa Francisco Salazar y ha exclamado que las mujeres están "hartas" del "machismo galopante" que hay en España, "venga de donde venga".

Así lo ha trasladado en declaraciones a la prensa este viernes tras visitar el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, cuestionada por el denominado 'caso Salazar' y también las denuncias contra el secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro.

"El machismo es desde luego galopante en España y las mujeres estamos hartas en nuestro país (...) Estamos radicalmente hartas del machismo rampante que hay en nuestro país", ha lanzado la también ministra de Trabajo.

En este sentido, ha reclamado que lo primero es transmitir "solidaridad" hacia las víctimas y luego actuar "con contundencia", dado que las mujeres están "hartas" y es "bochornoso" encontrar este tipo de comportamientos.

PIDE TERMINAR CON LAS "POSICIONES DE NEGACIONISMO"

La vicepresidenta ha desgranado que esto "no es un problema de parte" sino que se llama "patriarcado" y "machismo", lacras que están "azuzando" a las mujeres "diariamente". "Por tanto, actúese con contundencia", ha exhortado.

También ha exigido que se terminen las "posiciones de negacionismo que hay sobre la violencia machista" y ha demandado al PP que repiense esta cuestión, en alusión velada a su relación con Vox en diversas comunidades y ayuntamientos. "El machismo cuesta vidas. El machismo está costando derechos a día de hoy", ha zanjado.