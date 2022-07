Yolanda Díaz reclama un impuesto para todas las grandes corporaciones que cotizan en bolsa

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha trasladado que "sin lugar" a dudas está de acuerdo con las medidas económicas que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha reclamado que falta el impuesto a las grandes corporaciones que cotizan en bolsa y que tienen "beneficios muy importantes".

Sánchez ha anunciado durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación la aprobación de dos nuevos impuestos temporales a las entidades financieras y a las grandes compañías energéticas para recaudar aproximadamente unos 7.000 millones de euros en dos años.

Díaz ha trasladado ante los medios de comunicación que llevaban "mucho tiempo" reclamando este impuesto para las entidades financieras y que ahora "faltan solamente las grandes corporaciones que cotizan en bolsa y tienen beneficios muy importantes". No obstante, ha añadido que van "poco a poco" y "seguramente ensanchando el marco de los ingresos públicos".

La titular de Trabajo ha valorado que estas medidas se acercan "mucho a las medidas que necesita" España "sobre todo en materia tributaria". "Es muy importante que las entidades financieras aporten recursos a las arcas públicas y muchas medidas de carácter social, singularmente las becas, que es una herramienta que garantiza la igualdad social", ha apostillado.

Eso sí, la ministra ha apuntado que "desgraciadamente" se van a tener que tomas "muchas más medidas" y que el encaje de las medidas planteado "facilita el debate presupuestario".

Preguntada acerca de si es el giro del Gobierno que esperaba escuchar hoy, Díaz ha enfatizado que este debate de política general "no va de giros" sino que "va de medidas" y "del país". "No me importan tanto las medidas ideológicas en cuanto que estamos en una crisis económica y social y lo único que tenemos que hacer es atender las necesidades de la ciudadanía, esto es lo que me ocupa y me preocupa", ha recalcado.

Además, sobre la ausencia de aplausos en la bancada de Unidas Podemos, la ministra ha señalado que "no hay que aplaudir todo el tiempo hay que escuchar mucho", al tiempo que ha reconocido que algunas medidas sí las conocía, pero otras no.

En relación con la beca extra de 100 euros al mes de septiembre a diciembre para estudiantes que aya reciben ayudas, la ministra no ha entrado a valorar si este anuncio es una respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su iniciativa de becas para alumnos de centros privados cuyas familias ganen más de 100.000 euros.

"No me gusta entrar en medidas partidistas, lo único que me importa es que pensemos en nuestro país", ha zanjado la vicepresidenta segunda.