Yolanda Díaz sube el tono ante el PSOE: "La política no es la vergüenza que estamos viendo estos días"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha elevado el tono tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Leire Díaz, al criticar que la "política no es la vergüenza" que se está viendo durante estos días.

"La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país, venga de donde venga. La política no es que los expresidentes del Gobierno, se llamen como se llamen, hagan lo que estamos viendo presuntamente que parece que todos hacen", ha lanzado en declaraciones a los medios tras participar en la inauguración de 'Working for Diversity 2026'.

Preguntada por las nuevas imputaciones en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el caso Leire Díez, entre las que figura la actual gerente del PSOE, Yolanda Díaz ha puntualizado que no va a entrar en hacer de comentarista de ninguna causa judicial y se ha limitado a expresar que hay que actuar con rigor, prudencia y dejando trabajar a los tribunales.

REIVINDICA LA "POLÍTICA DE CALIDAD"

La titular de Trabajo también ha declarado que su organización política, en referencia a Sumar, tomará las decisiones que sean menester en el actual contexto político y ha querido levantar la "bandera" de la política "de calidad" en favor de la ciudadanía.

Preguntada sobre si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desconocía las presuntas trama en torno a la exmilitante socialista, Díaz ha reiterado que no va a hacer comentarios de ninguna causa judicial en curso, dado que lo contrario sería "una gran irresponsabilidad".

Dicho esto, ha apremiado a desplegar la batería de medidas de regeneración democrática que pactaron con el PSOE, dado que ha pasado ya un año desde la imputación del exdirigente socialista Santos Cerdán en el caso Koldo, que supuso una crisis dentro de la coalición.

LA "VERGÜENZA" DE INDULTAR A CORRUPTOS

De esta forma, ha tachado también de "vergüenza" que en España siga siendo normal indultar a una persona condenada en casos de corrupción y se ha cuestionado también por qué los expresidentes tienen una "línea difusa" respecto a sus actividades.

Por tanto, ha emplazado a todas las formaciones políticas que dicen estar "tan preocupadas" por la corrupción que tomen medidas, en especial al PP que en vez de estar en el lado de las propuestas se dedica, según ha resaltado, en respaldar manifestaciones donde se hacen vítores al presunto conseguidor de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama. "¿Es esto luchar contra la corrupción? Por tanto, seriedad, medidas", ha zanjado para insistir en la necesidad de impulsar una oficina anticorrupción que el PP rechazó en el Congreso.