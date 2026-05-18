Yolanda Díaz tilda de "fracaso mayúsculo" los 53 escaños del PP en Andalucía por su "debilidad" al depender de Vox

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha cargado hoy contra el PP, tras las elecciones andaluzas, en las que este partido ha obtenido 53 escaños y se ha quedado al borde de la mayoría absoluta. En opinión de la titular de Trabajo, el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, "vuelve a fracasar" en Andalucía y ha señalado que la estrategia de los 'populares' es errónea porque demuestra su "debilidad" al perder la mayoría absoluta y "depender de Vox".

En unas declaraciones durante su viaje oficial a China, la líder de Sumar ha incidido en que "la estrategia del señor Feijóo está centrada, de manera errónea, en una visión que no hace más que demostrar su debilidad" y a pesar de que los 'populares' han ganado las elecciones con 53 escaños, ha criticado que se trata de un "fracaso del Partido Popular mayúsculo" con una responsabilidad que "es también mayúscula".

En este sentido, Yolanda Díaz ha cuestionado si "en una comunidad autónoma tan importante como la andaluza el PP va a entregarse a la agenda de la extremaderecha".

FELICITA A ADELANTE POR SUS OCHOS ESCAÑOS Y A POR ANDALUCÍA, POR SUS 5

Además, Díaz ha felicitado tanto a Adelante Andalucía, que ha conseguido ocho representantes en el Parlamento Andaluz, como a Por Andalucía, que mantiene los cinco escaños de la anterior legislatura.

Preguntada por si la estrategia de la izquierda española debe replantearse, Díaz ha evitado pronunciarse. "No me compete a mí hacer estas valoraciones, lo que sí que le digo es que el Gobierno de España es hoy una referencia en el mundo. Y el Gobierno de España está cambiando la vida a la gente", ha defendido.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda ha mandado un mensaje de apoyo a la coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Fernández, quien comunicó este domingo que se está tratando de un cáncer. "Le mando desde aquí todo el cariño y en cuanto llegue a España la llamaré y le deseo una pronta recuperación", ha concluido.



