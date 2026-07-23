Zapatero exige a Feijóo respetar su presunción de inocencia, "es el abc del Estado de Derecho":Y pretende ser presidente

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra' - CESAR VALLEJO RODRIGUEZ - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno ha exigido hoy al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que respete su presunción de inocencia y no le llame delincuente porque no hay ninguna sentencia. Le ha advertido que esto es el "abc" del Estado de Derecho y le ha reprochado que haga este tipo de declaraciones cuando "pretende ser presidente".

El expresidente del Gobierno se ha mostrado molesto por las acusaciones lanzadas ayer por el presidente del Partido Popular contra él en las que afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez le había permitido delinquir.

"Él es un representante público y debe tener respeto a la presunción de inocencia extraprocesal que muy bien ha definido el Tribunal de Estrasburgo, por cierto, de derechos humanos", ha exclamado Zapatero durante su entrevista en TVE, recogida por Europa Press, antes de advertir de que "hasta que no haya una sentencia firme aquí no delinque nadie".

Y abundando en este razonamiento, ha señalado que nadie le puede decir que ha delinquido hasta que no haya una sentencia firme por que es el "abc del Estado de Derecho". "La presunción de inocencia es una pieza esencial de la construcción de un Estado de Derecho y de la Constitución, y pretende ser presidente de Gobierno", ha espetado en un claro reproche a Feijóo.

HABLÓ "NO HACE MUCHO" CON PEDRO SÁNCHEZ

Zapatero ha reconocido haber hablado "no hace mucho" con Pedro Sánchez, pero ha señalado que va a ser super prudente con las conversaciones porque después de que se ha filtrado su agenda, la gente con la que habla se siente señalada.

Ha querido reiterar su agradecimiento a todas las personas que le están mostrando su apoyo y aunque ha restado importancia al ser preguntado si se ha convertido en un pasivo o un lastre del PSOE ("esa es una valoración", ha dicho), también ha admitido que sufre mucho pensando que el PSOE pueda sufrir también por la situación en la que él se encuentra, después de que ha "luchado" toda su vida por este partido y de que lo "lleva en la sangre".

LO MÁS GRATIFICANTE, LAS MUESTRAS DE APOYO

En cualquier caso, ha explicado que "lo más gratificante" para él han sido las "muchísimas muestras de apoyo y de cariño" que ha recibido. A todos ellos les ha pedido que "no lo hagan por fe ni por cariño, que lo hagan por el convencimiento de los hechos" ya que va a defender su inocencia con hechos.

Ha admitido también que es "inexcindible" su condición de expresidente con la situación de "investigado" para la opinión pública, pero ha querido dejar claro que siempre ha pensado que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y así quiere que sea este proceso que le afecta "en todo" en sus derechos y sus deberes.

En cuanto a cómo se encuentra él en este momento, ha señalado estar "preocupado". "Esto ha sido una situación para mí tan imprevista, ha sido lógicamente muy, si le puedo decir la palabra, muy duro muy duro". Pero citando a Borges ha afirmado que "las humillaciones, las desdichas, los contratiempos son materia prima que sirve para dar forma a nuestra obra o nuestra tarea". Por ello, cree que tiene que asumir "esta circunstancia y lógicamente pues salir de ella en la defensa" de su inocencia.

DARDO A FELIPE GONZÁLEZ: EL SABRÁ DE ESO, YO NO SE HACER UNA OFFSHORE

Durante la entrevista, el expresidente ha lanzado un dardo al expresidente Felipe González, al ser preguntado por la afirmación de éste de que José Luis Rodríguez Zapatero no era "capaz" de hacer una sociedad 'offshore'.

"Bueno, él sabrá de eso, quizá, ¿no?", ha espetado y ha argumentado que él no sabe hacer una 'offshore': "en eso le doy la razón, nunca he pensado en 'offshore', nunca he mirado lo que es una 'offshore', y por tanto, efectivamente, no puedo hacer un 'offshore'".