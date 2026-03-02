Zapatero niega cualquier tipo de "relación" con Plus Ultra y desmiente reuniones con Ábalos u otras autoridades

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado desde el Senado cualquier tipo de "relación" con el rescate de Plus Ultra, tachando de "falsedades" las informaciones que le situaban en reuniones con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades públicas para hablar sobre la aerolínea.

Así se ha pronunciado el expresidente socialista en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' ante las preguntas de UPN sobre su vinculación con Plus Ultra, negando en varias ocasiones haber sido el facilitador del rescate de la aerolínea.

En este contexto, Zapatero ha recalcado que nunca ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el rescate de Plus Ultra y tampoco con ningún miembro del Ejecutivo, aunque, como anécdota, el exlíder socialista ha desvelado que sólo ha comentado con Sánchez sus "sensaciones" sobre la comisión de investigación del 'caso Koldo'.

Al ser preguntado por si conoce al presidente de Plus Ultra, Zapatero ha explicado que puede ser que le haya saludado alguna vez porque lo hace con "miles de personas", pero ha aclarado que no ha tenido nunca "ninguna comunicación ni ninguna reunión con él".

"No he tenido nunca relación con Plus Ultra, de ningún tipo, ni nadie me ha pedido nunca para Plus Ultra", ha proclamado en varias ocasiones Zapatero.

Sobre las "informaciones" que apuntan a posibles reuniones con el exministro José Luis Ábalos para hablar de Plus Ultra, Zapatero ha dicho que el propio extitular de Transportes lo ha desmentido y ha señalado que únicamente se citó con él como ministro después del rescate.

También ha precisado que el exsecretario de Transportes Pedro Saura ha desmentido que se reuniera con él para hablar sobre el rescate de Plus Ultra: "No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra".