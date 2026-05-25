Zapatero ve "conjeturas disparatadas" en la UDEF y atribuye las acusaciones a que apoyó a Sánchez, según su portavoz

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). Zapatero ha sido citado por el Partido Popular para dar explicac - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado "conjeturas disparatadas" en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional remitidos al juez José Luis Calama, donde se expone que el líder socialista encabezó la "cúspide" de una red de influencia, y ha atribuido las acusaciones a su apoyo a Pedro Sánchez en la campaña electoral del 23J.

Así se ha pronunciado el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, quien también trabajó en Moncloa cuando Zapatero era presidente del Gobierno, como jefe de gabinete de los secretarios de Estado de Comunicación Miguel Barroso y Fernando Moraleda.

Ahora, ejerciendo como portavoz autorizado del expresidente del Gobierno, ha avanzado en una intervención en el programa 'Mañaneros 360' (TVE), recogida por Europa Press, que Zapatero tiene "ganas" de defender su reputación y verdad en la comparecencia prevista para el 2 de junio en la Audiencia Nacional.

Dicho esto, ha explicado que el expresidente está "muy sorprendido" por las "suposiciones" que recoge el auto de imputación del juez Calama y ha cuestionado que se le atribuya ser "la cabeza" de una organización jerarquizada "que controlaba los flujos financieros".

Según Arroyo, Zapatero atribuye las acusaciones "al contexto político" de 2023, cuando empieza "de manera muy destacada a defender al Gobierno de Sánchez" en la campaña electoral y "empieza a recibir estos ataques brutales que están produciendo un daño sobre la reputación" de un presidente "que todo el mundo sabe que ha sido impecable en su comportamiento".

El portavoz autorizado por Zapatero ha señalado que el auto recoge dos informes de la UDEF "que hacen unas conjeturas completamente disparatadas" y le atribuye "una conducta delictiva muy grave".

Sobre la acusación del delito de tráfico de influencias, Arroyo ha señalado que Zapatero defiende que desde 2012 trabaja "en multitud de causas, algunas remuneradas y otras no" y que él "tiene acceso a determinadas personas" porque "ha sido presidente del gobierno durante siete años". Así, ha insistido en que sus actividades han sido "perfectamente legales" y declaradas a Hacienda.